edición general
2 meneos
8 clics
Francia detiene a cuatro sospechosos más del robo de las joyas del Louvre

Francia detiene a cuatro sospechosos más del robo de las joyas del Louvre

La Fiscalía de París ha confirmado este martes cuatro nuevas detenciones, de dos hombres y dos mujeres, en el marco de la investigación por el robo cometido en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho valiosas joyas de la emperatriz María Eugenia que aún no han podido ser recuperadas. Además de la detención de este martes en un suburbio de París, otras tres personas han sido detenidas en Mayenne, según la fiscalía de París.

| etiquetas: francia , robo , joyas , louvre
2 0 0 K 25 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 25 actualidad
Cehona #1 Cehona
Hay que detener a todos los que entraron ese día, por las puertas o por las ventanas.
0 K 13
Connect #3 Connect
Cuanta gente había implicada. No se yo si les iba a salir muy a cuenta! xD

De todas maneras planificar y ejecutar un robo de estos cuesta mucha pasta. Por el ritmo de detenciones tan rápido, parece más una banda de tres al cuarto que no tenía ese dinero y fueron reclutando cacos para llegar. Y todos muy malos.
0 K 13
#2 Somozano *
La V república está hundiendo Francia
Es hora de acabar con ella y que retornen las flores de lis al trono de San Luis

Vive le Roi
Vive l'aîné des Capetians

www.lefigaro.fr/politique/louis-de-bourbon-alerte-sur-l-effondrement-d

Viva la juventud monárquica francesa

encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKpQgD94ItHUssQPpHcVnNtm

france3-regions.franceinfo.fr/image/vjSPCz4_PQhFFM_OWzz7GbUiS5k/1200x1

Viva el verdadero himno de Francia dedicado a Enrique IV

youtu.be/vn2t2nkAFWU?si=iTASj2h8acmqHsH-
0 K 5
azathothruna #4 azathothruna
#2 Es un cago de risa que vayan por la quinta y repitan los problemas de otras.
0 K 17

menéame