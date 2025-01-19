Francia detiene a cuatro sospechosos más del robo de las joyas del Louvre

La Fiscalía de París ha confirmado este martes cuatro nuevas detenciones, de dos hombres y dos mujeres, en el marco de la investigación por el robo cometido en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho valiosas joyas de la emperatriz María Eugenia que aún no han podido ser recuperadas. Además de la detención de este martes en un suburbio de París, otras tres personas han sido detenidas en Mayenne, según la fiscalía de París.