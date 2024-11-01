Francia arroja pérdidas por sobreproducción de energía solar y eólica

El 10% de la producción solar potencial se desperdició en el primer semestre de 2025, frente al 5% en 2024 y solo 1% en 2023. El operador del sistema eléctrico francés RTE envió una señal de alerta en su último informe. La producción de energía solar y eólica ha superado en demasía la demanda en determinados momentos, provocando episodios récord de precios negativos y recortes de producción.