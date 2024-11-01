edición general
Francia arroja pérdidas por sobreproducción de energía solar y eólica

El 10% de la producción solar potencial se desperdició en el primer semestre de 2025, frente al 5% en 2024 y solo 1% en 2023. El operador del sistema eléctrico francés RTE envió una señal de alerta en su último informe. La producción de energía solar y eólica ha superado en demasía la demanda en determinados momentos, provocando episodios récord de precios negativos y recortes de producción.

Xuanin71
Lo que no tiene sentido . es que durante las horas de excedente solar ,la energía sea más cara para el consumidor. Por lo menos el término de potencia.
No sé así a lo loco podrían decir con una app .a qué horas la electricidad sobra. poner precios reducidos y permitir a la gente ,cargar su coche eléctrico, poner la lavadora ,el aire,
Pero claro eso repercutiría negativamente en el negocio.
sorrillo
Las baterías son parte de la solución, pero solo parte, no tiene sentido almacenar más energía de la que vas a poder gastar de forma realista.

Si no se quiere desperdiciar energía renovable la solución pasa por que exista una industria que tenga la capacidad de aprovecharla toda cuando sobre y que no se arruine cuando esté temporadas largas sin que exista ese sobrante y por lo tanto sin operar.

Quizá, solo quizá, la producción de hidrógeno podría cumplir esas características, aunque lo dudo.

Y la otra opción, más realista, es que desperdiciar renovable no se considere un problema y que las compensaciones se diseñen para que esa realidad no arruine a los operadores de renovables ni ponga en entredicho nuevas inversiones.
