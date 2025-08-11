edición general
16 meneos
29 clics
El fracaso histórico de las democracias liberales

El fracaso histórico de las democracias liberales

El egoísmo individualista promovido por el liberalismo ha generado representantes egocéntricos, la privatización de las ganancias y la impotencia del pueblo, desde la crisis de las hipotecas subprime hasta el genocidio palestino ignorado. La voluntad popular se ve vaciada, mientras los medios de comunicación y las instituciones reprimen cualquier disidencia. Una consolidación de un sistema oligárquico encubierto. Hoy triunfa en todas las redes el espectáculo de la impotencia absoluta de los pueblos democráticos liberales.

| etiquetas: democracia liberal , fracaso , liberalismo
13 3 1 K 184 politica
11 comentarios
13 3 1 K 184 politica
#1 rbrn
Yo no temo al sufragio universal, la gente votará como se le diga. (Alexis de Tocqueville).
3 K 35
#3 j-light
#1 Si es que esto es muy viejo.
0 K 10
#5 Aas59
#1 No siempre, pero si se se quiere, casi siempre, solo es cuestión de no abusar de la confianza.
Un poco de Madrid-Barça, algo de Tele5, playa, playa y más playa, y poca cosa más.
Bueno, sin olvidarse de miles y miles de pagitas.
0 K 6
#4 moxid
Si el capitalismo es malo, el comunismo es infinitamente peor
2 K 33
#6 Zeremiel
#2 #4 Nada, a seguir aplaudiendo con las orejas mientras os esquilman poco a poco, eso le enseñara a esos putos rojos verdad.
1 K 15
#8 pozz
#6 Por mucho, es el mal menor...las alternativas que os molan, son dictaduras terroristas y fascistas donde impera la miseria y la pobreza.... aunque en el fondo, es lo que os mola a los antioccidentales. Es tranquilizador ver que los antioccidentales sois una ridicula minoria condenada al fracaso.
Es curioso lo de los "rojos", tanto que os molan las dictaduras casi tercermundistas, pero nunca os vais a vivir a esos paises donde imperan los valores que tanto os molan... parece que vuestro intento es traer aqui la miseria que suele caracterizar la mierda que defendeis. Estais condenados al fracaso por vivir en los mundos de la piruleta.
0 K 7
#9 Zeremiel
#8 Claro claro, dictaduras fascistas terroristas y malistas, como no. Al contrario que esta mierda de democracia burguesa que esta a favor de lo bueno y en contra de lo malo.

Mientras repites esas estupideces que llevan décadas en el guion China a tomado la delantera, a acabado con su problema endémico de corrupción y se ha erigido como competidor por la hegemonía global, todo ello con intervencionismo estatal y con un sistema mucho mas limpio representativo y eficiente que el vomito de perro…   » ver todo el comentario
0 K 7
#10 pozz *
#9 Vuestro idolatrado ejemplo, China, un pais que puede ser perfectamente calificado como una dictadura fascista de partido unico, donde los derechos de los trabajadores y los sindicatos brillan por su ausencia... Lo vuestro es surrealista.
Lo dicho, tanto que defendeis algunos modelos totalitarios, pero nunca os vais a vivir a esos fantasticos sitios, siempre optais por quedaros en esta mierda de democracia liberal. Me recordais a los comunistas que se compran el ultimo iPhone.

Ahiii me…   » ver todo el comentario
0 K 7
#2 pozz
El autor del articulo tras escribir tal mierda: "" Que biban las dictaduras fascistas y terroristas! ""
2 K 27
strike5000 #7 strike5000
"El egoísmo individualista promovido por el liberalismo ha generado representantes egocéntricos, la privatización de las ganancias y la impotencia del pueblo, "

Lo mismo que en cualquier régimen totalitario de izquierdas donde "el representante" egocéntrico privatiza las ganancias ante la impotencia del pueblo. Y señalo "los regímenes totalitarios de izquierdas" y no los de derechas porque estos últimos no presumen de representar al pueblo. Son unos putos…   » ver todo el comentario
1 K 17
MisturaFina #11 MisturaFina
Ni DEMOCRACIA ni LIBERAL !!!
Es el puto IMPERIO !!!
Salvaje, machista, racista y fascista !!!
0 K 7

menéame