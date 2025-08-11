El fracaso histórico de las democracias liberales

El egoísmo individualista promovido por el liberalismo ha generado representantes egocéntricos, la privatización de las ganancias y la impotencia del pueblo, desde la crisis de las hipotecas subprime hasta el genocidio palestino ignorado. La voluntad popular se ve vaciada, mientras los medios de comunicación y las instituciones reprimen cualquier disidencia. Una consolidación de un sistema oligárquico encubierto. Hoy triunfa en todas las redes el espectáculo de la impotencia absoluta de los pueblos democráticos liberales.
Un poco de Madrid-Barça, algo de Tele5, playa, playa y más playa, y poca cosa más.
Bueno, sin olvidarse de miles y miles de pagitas.
Es curioso lo de los "rojos", tanto que os molan las dictaduras casi tercermundistas, pero nunca os vais a vivir a esos paises donde imperan los valores que tanto os molan... parece que vuestro intento es traer aqui la miseria que suele caracterizar la mierda que defendeis. Estais condenados al fracaso por vivir en los mundos de la piruleta.
Mientras repites esas estupideces que llevan décadas en el guion China a tomado la delantera, a acabado con su problema endémico de corrupción y se ha erigido como competidor por la hegemonía global, todo ello con intervencionismo estatal y con un sistema mucho mas limpio representativo y eficiente que el vomito de perro… » ver todo el comentario
Lo dicho, tanto que defendeis algunos modelos totalitarios, pero nunca os vais a vivir a esos fantasticos sitios, siempre optais por quedaros en esta mierda de democracia liberal. Me recordais a los comunistas que se compran el ultimo iPhone.
Ahiii me… » ver todo el comentario
Lo mismo que en cualquier régimen totalitario de izquierdas donde "el representante" egocéntrico privatiza las ganancias ante la impotencia del pueblo. Y señalo "los regímenes totalitarios de izquierdas" y no los de derechas porque estos últimos no presumen de representar al pueblo. Son unos putos… » ver todo el comentario
Es el puto IMPERIO !!!
Salvaje, machista, racista y fascista !!!