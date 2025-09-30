Fotos, vídeos y montajes falsos tras la muerte de Charlie Kirk: la avalancha de bulos no cesa

Algunas de las imágenes más compartidas mostraban a Mick Jagger, Paul McCartney o Tiger Woods consolando al supuesto padre de Kirk. Sin embargo, los fallos eran evidentes: manos con seis dedos o dedos malformados, un error característico de las imágenes creadas con IA. Además, no hay rastro en la prensa de que esas celebridades asistieran a las vigilias.