edición general
10 meneos
45 clics
Fotos, vídeos y montajes falsos tras la muerte de Charlie Kirk: la avalancha de bulos no cesa

Fotos, vídeos y montajes falsos tras la muerte de Charlie Kirk: la avalancha de bulos no cesa

Algunas de las imágenes más compartidas mostraban a Mick Jagger, Paul McCartney o Tiger Woods consolando al supuesto padre de Kirk. Sin embargo, los fallos eran evidentes: manos con seis dedos o dedos malformados, un error característico de las imágenes creadas con IA. Además, no hay rastro en la prensa de que esas celebridades asistieran a las vigilias.

| etiquetas: fotos , vídeos , montaje , bulo , charlie kirk , muerte
9 1 1 K 143 actualidad
3 comentarios
9 1 1 K 143 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Los verdaderos están bien guardados, esta toda la elite de EEUU pringados en ellos, incluido su impresentable presidente.
0 K 20
capitan__nemo #2 capitan__nemo
A ver si distribuyen este:
Trump violó a Charlie Kirk y como iba a denunciarle, lo organizó para que le mataran.
0 K 20
Mangione #3 Mangione *
Datos que luego regurgitará la IA en forma de slop que se irá superponiendo sobre la realidad, hasta crear una hiper-realidad que lo consuma y sustituya todo "lo que fue". La próxima generación no podrá fiarse de la historia reciente.

1984 es ahora.
0 K 14

menéame