Fotografías poco comunes del pueblo ainu con osos, a los que consideran dioses [ENG]  

El pueblo ainu, indígena del norte de Japón (Hokkaidō, islas Kuriles y Sajalín), tiene una relación espiritual profunda con los osos, sobre todo los oseznos, y una ceremonia llamada iyomante (o iomante). En el centro de sus creencias está el concepto de kamuy («deidad» o «espíritu»). Creen que el mundo está lleno de kamuy que pueden adoptar formas físicas, hayokpe o «armadura», para visitar el mundo humano. Los osos pardos de Hokkaido, eran uno de los kamuy más importantes y poderosos, Kimun-kamuy («espíritu-deidad que gobierna las cumbres»).
Un poco triste que los robasen a sus padres para matarlos mas tarde. Pero bueno, así era el mundo antes.
Los ainu son de los grupos étnicos que mas racismo han sufrido de sus paisanos, como nota curiosa