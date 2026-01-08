·
Fort Greely se enfrenta a recortes en el servicio de comidas debido a los recortes de Trump y DOGE en la base militar (Eng)
La remota base del ejército es responsable de derribar misiles nucleares dirigidos contra Estados Unidos.
etiquetas
ford greely
trump
doge
musk
ejército
recortes
comida
actualidad
#1
themarquesito
Otro éxito del DOGE
#3
elgranpilaf
Ahora los perros cuando le quiten su comida ladrarán, pero cuando mataban gente para robarles sus recursos no decían nada
#2
sleep_timer
Putin!!! Eh!!!
