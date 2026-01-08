edición general
Fort Greely se enfrenta a recortes en el servicio de comidas debido a los recortes de Trump y DOGE en la base militar (Eng)

La remota base del ejército es responsable de derribar misiles nucleares dirigidos contra Estados Unidos.

themarquesito #1 themarquesito
Otro éxito del DOGE
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Ahora los perros cuando le quiten su comida ladrarán, pero cuando mataban gente para robarles sus recursos no decían nada
sleep_timer #2 sleep_timer
Putin!!! Eh!!!

xD
