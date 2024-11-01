edición general
La fórmula cuadŕatica: una joya milenaria en nuestras aulas (Derivando)

En este vídeo nos asomamos a la historia de la fórmula cuadrática, uno de los logros culturales y científicos más impresionantes de la humanidad. Un resultado que no pertenece a una sola persona ni a una sola época, sino que es fruto de siglos de colaboración entre civilizaciones. Desde los métodos geométricos de los babilonios y los chinos, pasando por los griegos, la India y el mundo islámico medieval, hasta llegar al Renacimiento europeo y a la forma compacta que hoy se enseña en las aulas.

