Los forestales de Madrid denuncian que el Gobierno de Ayuso les impide ayudar en los incendios del resto de CCAA en sus días libres

Los operarios lamentan que el Ejecutivo madrileño está actuando igual que al inicio de la DANA de Valencia: "Se les debería caer la cara de vergüenza

5 comentarios
#1 Suleiman
Está mañana salía un bombero en la TV que estaba hablando de esto. El estaba de vacaciones y se había ofrecido voluntariamente a ayudar, pero no le había dejado ir. Poco después aparecían anuncios en InfoJobs solicitando trabajo de bombero sin cualificación. Se ve que alguien quiere sacar tajada de los incendios.....
#2 GevataXarra
En casi todas las comunidades esta pasando que no se permite que en los dias libres puedan acudir a otras comunidades a ayudar, en Salamanca ha pasado con los bomberos de Bejar que se les impidio ir al incendio de Jarilla estando a escasos 15km y teniendo dotación suficiente para ayudar, quisiera pensar que las comunidades lo hacen para priorizar el descanso de los trabajadores y que en caso de incendio en su zona esten disponibles, pero todo hace pensar que es para sacar tajada con alguna empresa amiga que de comisiones.
#3 osmond
Si en cualquier empresa le pasa algo a un empleado sin contrato se le cae el pelo, no solo a la empresa, sino al empresario. Este responderá subsidiariamente con sus bienes personales e incluso tendrá codena penal.
#5 DonaldBlake
#3 Por eso, siempre será mejor que vayan voluntarios sin preparación. Si mueren, será sólo culpa suya.
ipanies #4 ipanies *
Hay que crear una agencia estatal de emergencias e incendios y que todo el personal dependa de esa empresa pública con un destino fijo pero con la posibilidad de ser desplazado de forma voluntaria a otro destino temporalmente. Así la "empresa" y el trabajador están cubiertos... Pero claro, eso suena a centralización y los anticentraloizacion del PP saltarían como resortes por no poder seguir haciendo negocio con este tema.
0 K 13

