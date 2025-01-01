·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12681
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
6760
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
3539
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3587
clics
Pirómanos del recorte
3465
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
más votadas
589
Solo lo público salva al pueblo
688
Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León porque dice "bomberas"
537
El aplaudido discurso de Dani Garrido sobre la participación de Israel en La Vuelta: "Blanquea el genocidio"
551
Leonardo DiCaprio construirá un hotel al norte de Tel Aviv en asociación con una organización israelí
534
Presidente irlandés urge a aplicar Capítulo VII de ONU para Palestina
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
28
clics
Los forestales de Madrid denuncian que el Gobierno de Ayuso les impide ayudar en los incendios del resto de CCAA en sus días libres
Los operarios lamentan que el Ejecutivo madrileño está actuando igual que al inicio de la DANA de Valencia: "Se les debería caer la cara de vergüenza
|
etiquetas
:
forestales
,
madrid
,
ayuso
,
días libres
24
5
0
K
201
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
5
0
K
201
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Suleiman
Está mañana salía un bombero en la TV que estaba hablando de esto. El estaba de vacaciones y se había ofrecido voluntariamente a ayudar, pero no le había dejado ir. Poco después aparecían anuncios en InfoJobs solicitando trabajo de bombero sin cualificación. Se ve que alguien quiere sacar tajada de los incendios.....
2
K
46
#2
GevataXarra
En casi todas las comunidades esta pasando que no se permite que en los dias libres puedan acudir a otras comunidades a ayudar, en Salamanca ha pasado con los bomberos de Bejar que se les impidio ir al incendio de Jarilla estando a escasos 15km y teniendo dotación suficiente para ayudar, quisiera pensar que las comunidades lo hacen para priorizar el descanso de los trabajadores y que en caso de incendio en su zona esten disponibles, pero todo hace pensar que es para sacar tajada con alguna empresa amiga que de comisiones.
1
K
26
#3
osmond
Si en cualquier empresa le pasa algo a un empleado sin contrato se le cae el pelo, no solo a la empresa, sino al empresario. Este responderá subsidiariamente con sus bienes personales e incluso tendrá codena penal.
1
K
16
#5
DonaldBlake
#3
Por eso, siempre será mejor que vayan voluntarios sin preparación. Si mueren, será sólo culpa suya.
0
K
8
#4
ipanies
*
Hay que crear una agencia estatal de emergencias e incendios y que todo el personal dependa de esa empresa pública con un destino fijo pero con la posibilidad de ser desplazado de forma voluntaria a otro destino temporalmente. Así la "empresa" y el trabajador están cubiertos... Pero claro, eso suena a centralización y los anticentraloizacion del PP saltarían como resortes por no poder seguir haciendo negocio con este tema.
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente