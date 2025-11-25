·
5
meneos
10
clics
Ford anuncia dos días de paro total en la fábrica de Almussafes
Ambas jornadas ya estaban incluidas en las paradas de fabricación de vehículos y ahora también cesará la actividad en motores
|
etiquetas:
:
ford
,
valencia
,
almussafes
,
coches
,
eléctricos
4
1
0
K
55
actualidad
4 comentarios
#1
azathothruna
Huelga o quiebra ?
1
K
30
#4
Deviance
#1
El envío no lo deja muy claro si es "por el ERTE", por mantenimiento/limpieza etc, cosas bastante comunes en las grandes factorías. De momento yo saco la conclusión de que es por el ERTE.
0
K
13
#2
Tarod
Pues bien, mas negocio para BYD
0
K
13
#3
quitamelpiedencima
#2
Si al finalizar el plan RED no hay planes de montar otro vehículo en línea con las regulaciones, pues puede que algún fabricante chino pueda quedarse con la fábrica. Sería la hostia hacerle la competencia a Tesla desde aquí.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
