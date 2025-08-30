edición general
2 meneos
18 clics
FORD ALMUSSAFES: Un futuro que se juega en octubre

FORD ALMUSSAFES: Un futuro que se juega en octubre

Las reuniones para conocer los detalles sobre el coche multienergía se intensificarán en las próximas semanas, con el anuncio de la nueva plataforma eléctrica de la marca en la recámara

| etiquetas: ford , almussafes , coche multienergía , ugt
2 0 0 K 21 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 21 actualidad

menéame