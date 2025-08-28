edición general
El fondo soberano más rentable del mundo cree que Europa batirá a Wall Street a largo plazo

Los responsables de inversión del NZ Super Fund, el fondo soberano de Nueva Zelanda valorado en 76.000 millones de dólares neozelandeses (unos 38.000 millones de euros) consideran que las bolsas europeas superarán a las estadounidenses en la próxima década, según ha avanzado Financial Times (FT). Una señal que reflejaría un creciente escepticismo entre algunos grandes inversores globales respecto a las valoraciones de las acciones en Estados Unidos.

angelitoMagno #5 angelitoMagno
Hay mucho pequeño inversor o "gurú" de inversiones que te dice que para ganar en bolsa hay que invertir en el S&P usano, que poner la pasta en el IBEX35 o cualquier otra bolsa europea es perder dinero.

No me extrañaría nada que la bolsa USA esté inflada.
#7 Dav3n
#5 Por supuesto que la bolsa Usana está inflada, tanto como la Europeda, pero si vivimos en base a emitir una deuda que no se podrá pagar jamás, cómo no iba a estarlo?

Todo el sistema económico es una chufla que debería haber petado 20 veces de no estar completamente intervenida (libre mercado el que tengo aquí colgado, one more time).

Por otro lado, este fondo soberano probablemente pretende mover el mercado hacia donde le interesa, por tanto, no se les puede hacer ningún caso, cero.
Gry #8 Gry
#5 Leí en algún lado que en la bolsa de EEUU hay tanta pasta metida como en todas las demás juntas. Es todo pura especulación sin una base sólida.
#10 R2dC
#5 Rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. O esa mierda que tienen que poner en letra pequeña en los consejos financieros.
aupaatu #3 aupaatu *
Esperemos que no tarden mucho en darse cuenta que el Imperio Norteamericano y su vasallaje no tiene ningún sentido partico y que se una a los BRICS que es el futuro y apueste por la diplomacia en lugar de la guerra y los aranceles.
Pero para esto se necesitan nuevos gestores en la Unión difícil porque controlan los medios de comunicación pero no imposible.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

Primero hay que quitar a la Úrsula y a esa panda de traidores y ponerse a trabajar en la independencia europea. BRICS, EEUU, Africa ... a negociar con todos y a conseguir los mejores acuerdos.
pitercio #2 pitercio
Si tienen huevos, que los pongan en esa cesta.
#9 R2dC
#2 Entra un hombre a una panadería y dice:
- Una barra de pan. Y si tiene huevos, una docena.
Y salio de la panadería con 12 barras de pan.
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Si Europa ya bate a Wall Street....le bate como haciendo mayonesa :troll:
#1 ddomingo
Hasta que no haya una integración de los mercados europeos está difícil.
