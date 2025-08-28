El fondo soberano más rentable del mundo cree que Europa batirá a Wall Street a largo plazo

Los responsables de inversión del NZ Super Fund, el fondo soberano de Nueva Zelanda valorado en 76.000 millones de dólares neozelandeses (unos 38.000 millones de euros) consideran que las bolsas europeas superarán a las estadounidenses en la próxima década, según ha avanzado Financial Times (FT). Una señal que reflejaría un creciente escepticismo entre algunos grandes inversores globales respecto a las valoraciones de las acciones en Estados Unidos.
| etiquetas: nz super fund , nueva zelanda , europa , wall street
No me extrañaría nada que la bolsa USA esté inflada.
Todo el sistema económico es una chufla que debería haber petado 20 veces de no estar completamente intervenida (libre mercado el que tengo aquí colgado, one more time).
Por otro lado, este fondo soberano probablemente pretende mover el mercado hacia donde le interesa, por tanto, no se les puede hacer ningún caso, cero.
Pero para esto se necesitan nuevos gestores en la Unión difícil porque controlan los medios de comunicación pero no imposible.
Primero hay que quitar a la Úrsula y a esa panda de traidores y ponerse a trabajar en la independencia europea. BRICS, EEUU, Africa ... a negociar con todos y a conseguir los mejores acuerdos.
- Una barra de pan. Y si tiene huevos, una docena.
Y salio de la panadería con 12 barras de pan.