El fondo soberano más rentable del mundo cree que Europa batirá a Wall Street a largo plazo

Los responsables de inversión del NZ Super Fund, el fondo soberano de Nueva Zelanda valorado en 76.000 millones de dólares neozelandeses (unos 38.000 millones de euros) consideran que las bolsas europeas superarán a las estadounidenses en la próxima década, según ha avanzado Financial Times (FT). Una señal que reflejaría un creciente escepticismo entre algunos grandes inversores globales respecto a las valoraciones de las acciones en Estados Unidos.