El fondo petrolero noruego vende sus acciones en Caterpillar y cinco bancos israelíes

El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, el mayor fondo soberano del mundo, ha anunciado la venta de sus acciones en el grupo industrial estadounidense Caterpillar y cinco bancos israelíes. El motivo es «el riesgo inaceptable de que estas compañías contribuyan a violaciones graves de los derechos de individuos en situaciones de guerra y conflicto», una decisión basada en la recomendación del Consejo Ético para sus inversiones.