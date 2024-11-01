edición general
7 meneos
11 clics
La foca varada en Cadavedo se recupera en el Acuario de Gijón

La foca varada en Cadavedo se recupera en el Acuario de Gijón

Tenía principios neumónicos, pero ya ha comenzado a alimentarse.

| etiquetas: foca , cadavedo , acuario
6 1 0 K 78 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 78 actualidad
Uda #1 Uda
Arriba!!¡
0 K 10

menéame