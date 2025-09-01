·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7481
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
7207
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
5349
clics
Creencia en la vida después de la muerte (2022)
5678
clics
Boicot a la Vuelta
4449
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
más votadas
467
Paul Laverty, el guionista detenido por una camiseta pro Palestina: "Israel no solo comete un genocidio, se burla del mundo con su impunidad"
535
Importantes productores de Hollywood colaboran con Israel para defender sus crímenes de guerra. Lo que sabemos por las revelaciones de WikiLeaks sobre el “Archivo Sony”
485
AEMET también desmonta el informe de la Guardia Civil sobre la dana por no preguntar "a los que saben" de meteorología
989
Madrid reconoce haber pagado más de 5.000 millones de euros a los hospitales de Quirón en seis años de Gobierno de Ayuso
404
El Gobierno de Moreno Bonilla desbloquea un macrocontrato de 533 millones de euros con 38 empresas y 50 clínicas privadas para derivar intervenciones sanitarias a partir de este mes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
21
clics
La flotilla humanitaria con ayuda para Gaza zarpa de nuevo tras regresar al puerto de Barcelona por el mal tiempo
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, presenta una norma para catalogar como terroristas a los activistas de las embarcaciones
|
etiquetas
:
barcelona
,
gaza
,
palestina
14
3
1
K
124
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
1
K
124
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Aokromes
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, presenta una norma para catalogar como terroristas a los activistas de las embarcaciones
a ver cuando la union europea cataloga de terroristas a los politicos israelies en el gobierno.
8
K
95
#2
ehizabai
*
#1
y lo que haga falta.
Recuerdo que España declaró terroristas a periódicos, asociaciones culturales, y hasta partidas de mus se llegaron a prohibir.
Y Europa no dijo ni esta boca es mía.
Dicho esto, Israel estado genocida.
1
K
22
#3
MiguelDeUnamano
A ver que dicen ahora los mierdas que esta mañana hablaban de "teatro" y soplapolleces varias.
3
K
46
#4
Olepoint
En realidad estar normas que 'tildan' de terroristas a los activistas por los derechos humanos no son más que 'normas' para que los verdaderos actos terroristas luego no puedan ser juzgados. Matar o detener a los activistas SÍ QUE SON ACTOS DE TERRORISMO, y para eso no hacen falta promulgar nuevas 'normas'.
2
K
29
#8
security_incident
Que nadie se lleve las manos a la cabeza si aparecen unos explosivos o RPG en algún doble fondo de un barco y lo utilicen para criminalizar la flotilla. Sería ridículo pero nada divertido para la tripulación.
0
K
17
#6
Sandilo
*
Pareciese que Hicieron el teatro de partir y se volvieron cuando pensaba que no los vería nadie y una vez que los han pillado dicen que es por el tiempo.
De Barcelona a Gaza hay unas 1600 millas náuticas, que harían ese recorrido en esa barca no se lo cree ni Perry.
1
K
12
#7
re10
#6
Como esto ?
www.instagram.com/p/DOD-z8UiKt_/
1
K
17
#5
re10
Espero que el pronostico de la meteo siga siendo el de los próximos 4 dias,y las previsiones no fallen, no sé cual era el pronostico de ayer y cual fue la racha máxima . Con un poco de norte en el golfo de León, lo iban a tener crudo. Confiemos en que lleven bastante biodramina y mucho gasoil, porque el viento no pasará de 16 nudos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
a ver cuando la union europea cataloga de terroristas a los politicos israelies en el gobierno.
Recuerdo que España declaró terroristas a periódicos, asociaciones culturales, y hasta partidas de mus se llegaron a prohibir.
Y Europa no dijo ni esta boca es mía.
Dicho esto, Israel estado genocida.
De Barcelona a Gaza hay unas 1600 millas náuticas, que harían ese recorrido en esa barca no se lo cree ni Perry.