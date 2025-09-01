edición general
La flotilla humanitaria con ayuda para Gaza zarpa de nuevo tras regresar al puerto de Barcelona por el mal tiempo

La flotilla humanitaria con ayuda para Gaza zarpa de nuevo tras regresar al puerto de Barcelona por el mal tiempo

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, presenta una norma para catalogar como terroristas a los activistas de las embarcaciones

Aokromes
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, presenta una norma para catalogar como terroristas a los activistas de las embarcaciones

a ver cuando la union europea cataloga de terroristas a los politicos israelies en el gobierno.
ehizabai
#1 :calzador: y lo que haga falta.
Recuerdo que España declaró terroristas a periódicos, asociaciones culturales, y hasta partidas de mus se llegaron a prohibir.
Y Europa no dijo ni esta boca es mía.

Dicho esto, Israel estado genocida.
MiguelDeUnamano
A ver que dicen ahora los mierdas que esta mañana hablaban de "teatro" y soplapolleces varias.
Olepoint
En realidad estar normas que 'tildan' de terroristas a los activistas por los derechos humanos no son más que 'normas' para que los verdaderos actos terroristas luego no puedan ser juzgados. Matar o detener a los activistas SÍ QUE SON ACTOS DE TERRORISMO, y para eso no hacen falta promulgar nuevas 'normas'.
security_incident
Que nadie se lleve las manos a la cabeza si aparecen unos explosivos o RPG en algún doble fondo de un barco y lo utilicen para criminalizar la flotilla. Sería ridículo pero nada divertido para la tripulación.
Sandilo
Pareciese que Hicieron el teatro de partir y se volvieron cuando pensaba que no los vería nadie y una vez que los han pillado dicen que es por el tiempo.

De Barcelona a Gaza hay unas 1600 millas náuticas, que harían ese recorrido en esa barca no se lo cree ni Perry.
re10
Espero que el pronostico de la meteo siga siendo el de los próximos 4 dias,y las previsiones no fallen, no sé cual era el pronostico de ayer y cual fue la racha máxima . Con un poco de norte en el golfo de León, lo iban a tener crudo. Confiemos en que lleven bastante biodramina y mucho gasoil, porque el viento no pasará de 16 nudos.
