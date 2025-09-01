edición general
La Flotilla que busca romper el bloqueo de Gaza vuelve a Barcelona por mal tiempo

La Flotilla que salió este domingo por la tarde hacia Gaza tuvo que volver al puerto de Barcelona por el mal tiempo este mismo domingo por la noche. Entre los barcos que han tenido que dar media vuelta, están el de Ada Colau y la activista Greta Thunberg, así como el del concejal de Esquerra Republicana en Barcelona, Jordi Coronas, que llegaron hacia las nueve de la noche. La Flotilla Global Summud, formada por una veintena de embarcaciones cargadas de ayuda humanitaria, con toneladas de alimentos y medicinas, zarpó hacia las cuatro de la tard

8 comentarios
Keldon82 #5 Keldon82
Es el problema de ir con pequeñas embarcaciones, son más dificiles de abordar por los putos genocidas pero les afectan más las inclemencias del tiempo.
#4 soberao
Ahora dirán que ha sido Diosito que les ha mandado mal tiempo a los pecadores para proteger a los genocidas del pueblo elegido, los fascistas del siglo 21.
#6 astur365_628eed2f50e0f
No he enviado a mis naves a luchar contra los elementos
Artillero #8 Artillero
Consultar a la Aemet está sobrevalorado...:palm: :troll:
#3 javi618
Han tenido todo el verano para navegar con buen tiempo, pero les hubiera jodido las vacaciones imagino.
Sandilo #7 Sandilo
#3 Pues viéndolo ahora no te extrañe que lo tuvieran todo previsto.

Montan el numerito, se hacen la foto, y para casa que está lloviendo y venga, ya pueden colgar la fotito diciendo que han salvado el mundo.

Cosas muy muy progres.
Sandilo #2 Sandilo
Y no les dio por jugar el tiempo? Menudas lumbreras. xD xD xD
