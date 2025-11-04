edición general
Del ‘flequillo arriba España’ al pelo tazón norcoreano: ¿por qué tu peinado sigue siendo político?

Mientras algunos gobiernos prohíben o castigan ciertos peinados o cortes y en sociedades del primer mundo el estilo capilar sigue siendo un medidor de peligrosidad social, varios líderes de ultraderecha han hecho del cabello rebelde su sello

#2 Jodere
Yo luzco peinado y corte de pelo estilo Kojak.
#9 Celsar
#2 cómo si tuvieras otra opción... :troll:
Sandman #5 Sandman
Y como yo no me peino, debo ser apolítico.
strike5000 #6 strike5000
"El racismo ha operado a lo largo de la historia estableciendo la pauta de que lo blanco es lo hermoso y superior, por tanto, cuanto más claro sea el color de la piel o se tenga el rizo menos apretado se estará más cerca de lo bello"


Y yo que creía que la preferencia o exaltación lo de la blancura de la piel venía de que las clases pudientes no necesitaban trabajar al sol, como la plebe, y por eso era un signo de distinción...
GeneWilder #8 GeneWilder
#6 Aparte de que solo habla de un racismo.
LuCiLu #3 LuCiLu
A pesar del titular rocambolesco, el artículo es muy interesante.
GeneWilder #4 GeneWilder *
“Los hombres, en realidad, no quieren mujeres naturales, sino que crean un estándar de naturalidad que no existe”

Ni de coña.
traviesvs_maximvs #1 traviesvs_maximvs
Los heroinómanos y los cayetanos tienen todos pelazo.
#10 Celsar
#1 hostia, es verdad!
