·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4250
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
3695
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
4333
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
3953
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
3294
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
más votadas
614
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
369
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
481
’Malas Lenguas’ destapa las pruebas de la mala praxis de la UCO en el ‘caso Montoro’: 160.580 euros
379
Los partes internos de los bomberos forestales gallegos que desmienten a Alfonso Rueda
755
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
35
clics
Flamingo, el misil de crucero más grande de Ucrania que alcanza hasta 950 km/h para atacar a Rusia
Flamingo tiene una ojiva de 1.000 kilos, alcanza objetivos a más de 3.000 kilómetros de distancia y representa un gran avance en la industria armamentística de Ucrania.
|
etiquetas
:
ucrania
,
rusia
,
flamingo
,
misil
3
1
4
K
-2
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
4
K
-2
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
*
Eso es un misil de crucero que dicen es Ucraniano para disimular.
milaniongroup.com/wp-content/uploads/2025/02/Milanion-FP5-brochure.pdf
Pero vamos, la wunderwaffe de esta semana hasta que les encuentren los depósitos y se lo revienten con un avellano. Y con más de 10.000 ucranianos desertando cada mes, no va a ser complicado.
3
K
47
#3
Libelulo
#1
¿Se pueden pedir por Amazon?
0
K
7
#5
HeilHynkel
#3
No sé si estará en prime ... pero seguro que aparecen en un par de meses en Aliexpress.
1
K
31
#7
Tks4dTip
#5
ojo, que te dicen que lo envían a casa pero luego hay que ir a correos a buscarlo.
0
K
8
#9
HeilHynkel
#7
O te lo dejan en un locker.
0
K
18
#4
luckyy
#1
siguen empeñados en hacernos creer que es una guerra entre una potencia y un país agrícola
3
K
46
#10
Mikhail
#4
Según nuestros "medios de comunicación", un día Rusia es la potencia y al día siguiente, es el país agrícola...
0
K
8
#6
alpoza
#1
Mientras no lo lancen pueden disimular lo que quieran... si lo lanzan si es importante saber la procedencia.
0
K
10
#2
ur_quan_master
950km/h no es ridículamente poco?
1
K
24
#8
HeilHynkel
*
#2
A ver si lo consigo explicar. Tienes dos maneras de usar un misil:
- Balístico (como un cañón a lo bestia) con una trayectoria más o menos predecible (ahora hay joputas que la cambian) y ahí la velocidad inicial influye en el alcance. Cuando se acaba el combustble sigue como un proyectil balístico (cojelo con muchas comillas) Estos pueden caer sobre el blanco a velocidades hipersónicas fácilmente.
- De crucero, es decir, lleva una ruta predeterminada (lo que hacen los drones, salvando las…
» ver todo el comentario
1
K
30
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
milaniongroup.com/wp-content/uploads/2025/02/Milanion-FP5-brochure.pdf
Pero vamos, la wunderwaffe de esta semana hasta que les encuentren los depósitos y se lo revienten con un avellano. Y con más de 10.000 ucranianos desertando cada mes, no va a ser complicado.
No sé si estará en prime ... pero seguro que aparecen en un par de meses en Aliexpress.
O te lo dejan en un locker.
A ver si lo consigo explicar. Tienes dos maneras de usar un misil:
- Balístico (como un cañón a lo bestia) con una trayectoria más o menos predecible (ahora hay joputas que la cambian) y ahí la velocidad inicial influye en el alcance. Cuando se acaba el combustble sigue como un proyectil balístico (cojelo con muchas comillas) Estos pueden caer sobre el blanco a velocidades hipersónicas fácilmente.
- De crucero, es decir, lleva una ruta predeterminada (lo que hacen los drones, salvando las… » ver todo el comentario