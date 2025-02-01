edición general
Flamingo, el misil de crucero más grande de Ucrania que alcanza hasta 950 km/h para atacar a Rusia

Flamingo tiene una ojiva de 1.000 kilos, alcanza objetivos a más de 3.000 kilómetros de distancia y representa un gran avance en la industria armamentística de Ucrania.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Eso es un misil de crucero que dicen es Ucraniano para disimular.

Pero vamos, la wunderwaffe de esta semana hasta que les encuentren los depósitos y se lo revienten con un avellano. Y con más de 10.000 ucranianos desertando cada mes, no va a ser complicado.
Libelulo #3 Libelulo
#1 ¿Se pueden pedir por Amazon?
HeilHynkel #5 HeilHynkel
No sé si estará en prime ... pero seguro que aparecen en un par de meses en Aliexpress.
#5 ojo, que te dicen que lo envían a casa pero luego hay que ir a correos a buscarlo.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
O te lo dejan en un locker. :-D
#1 siguen empeñados en hacernos creer que es una guerra entre una potencia y un país agrícola
Mikhail #10 Mikhail
#4 Según nuestros "medios de comunicación", un día Rusia es la potencia y al día siguiente, es el país agrícola... :roll:
alpoza #6 alpoza
#1 Mientras no lo lancen pueden disimular lo que quieran... si lo lanzan si es importante saber la procedencia.
ur_quan_master #2 ur_quan_master
950km/h no es ridículamente poco?
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#2

A ver si lo consigo explicar. Tienes dos maneras de usar un misil:
- Balístico (como un cañón a lo bestia) con una trayectoria más o menos predecible (ahora hay joputas que la cambian) y ahí la velocidad inicial influye en el alcance. Cuando se acaba el combustble sigue como un proyectil balístico (cojelo con muchas comillas) Estos pueden caer sobre el blanco a velocidades hipersónicas fácilmente.
- De crucero, es decir, lleva una ruta predeterminada (lo que hacen los drones, salvando las…   » ver todo el comentario
