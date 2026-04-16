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La Fiscalía pide investigar al alcalde de Móstoles tras la denuncia por acoso sexual

La Fiscalía pide investigar al alcalde de Móstoles tras la denuncia por acoso sexual

La Fiscalía ha pedido al juez que impulse la investigación contra el Alcalde de Móstoles, a Manuel Bautista, y al propio Partido Popular, después de la denuncia que le interpuso hace dos meses una exconcejal del partido por acoso sexual y laboral. Tras este tiempo sin adoptarse decisión jurisdiccional alguna, el juzgado en cuestión estaba sin magistrado. La Fiscalía acaba de registrar un escrito en el que solicita que se dé un impulso procesal a esa denuncia y que se abra ya pieza de diligencias previas para investigar los presuntos delitos

| etiquetas: fiscalia , investigar , alcalde , móstoles , acoso , sexual
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3 comentarios
13 3 0 K 130 politica
#1 fremen11
Cómo?? Y no ha pasado las dos noches por defecto en el talego después de una denuncia por acoso sexual???
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robustiano #2 robustiano *
#1 El que pueda hacer que haga; se ve que, si se trata de individuos de la cuadrilla pepesuna, no van pa' lante... ¬¬
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kinnikuman #3 kinnikuman
#1 Creo que lo del "talego" que comentas es sólo para casos de viogen: parejas o exparejas.
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menéame