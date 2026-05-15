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Fiscalía pide imputar al exsubdirector de justicia de la Generalitat por la filtración de la llamada del 112 y Aemet en la DANA

Fiscalía pide imputar al exsubdirector de justicia de la Generalitat por la filtración de la llamada del 112 y Aemet en la DANA

Se trata de un audio que se filtró manipulado y fue compartido por varios altos cargos del PP, de forma que parecía que la Aemet quitaba hierro a lo que iba a pasar horas después.

| etiquetas: fiscalia , audio , aemet , 112 , dana
6 2 0 K 89 Tribunales
3 comentarios
6 2 0 K 89 Tribunales
cabobronson #2 cabobronson
Son filtraciones con fachapass
2 K 29
#1 La_Conquista_Del_Mundo *
Imposible, eso no puede ser :troll:
1 K 20
A.more #3 A.more
Si equiparamos con el fiscal, inhabilitado pa siempre
0 K 10

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