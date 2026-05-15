·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10156
clics
Google presenta una funcionalidad contralgorítmica que va a dejar a muchos mediosmierders en ruina
8878
clics
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
4610
clics
Banda indie [pantomima full]
4876
clics
No es el futuro, es el presente: ya puedes ver en directo cómo un robot humanoide hace el turno de trabajo de una persona
3555
clics
Cuerpos nocturnos en los cómics underground españoles de los años 70
más votadas
740
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
364
Israel pide encarcelar a la relatora de ONU para Palestina tras anular juez sus sanciones
714
La Fiscalía se opone a que el Tribunal de Cuentas investigue los contratos del Gobierno de Ayuso con Quirón y Ribera Salud
462
Hasta 400 nazis incendian un albergue para solicitantes de asilo en Países Bajos con 15 refugiados dentro
396
Dátiles israelíes supuestamente vendidos en el mercado europeo bajo diferentes etiquetas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
10
clics
Fiscalía pide imputar al exsubdirector de justicia de la Generalitat por la filtración de la llamada del 112 y Aemet en la DANA
Se trata de un audio que se filtró manipulado y fue compartido por varios altos cargos del PP, de forma que parecía que la Aemet quitaba hierro a lo que iba a pasar horas después.
|
etiquetas
:
fiscalia
,
audio
,
aemet
,
112
,
dana
6
2
0
K
89
Tribunales
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
89
Tribunales
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cabobronson
Son filtraciones con fachapass
2
K
29
#1
La_Conquista_Del_Mundo
*
Imposible, eso no puede ser
1
K
20
#3
A.more
Si equiparamos con el fiscal, inhabilitado pa siempre
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente