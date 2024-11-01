Fiscalía mantiene su petición de 22 años para el profesor acusado de ofrecer dinero por favores sexuales a menores

La Fiscalía mantiene su petición de 22 años de cárcel para un profesor de Irun acusado de ofrecer dinero y regalos a tres alumnas menores a cambio de favores sexuales. El juicio quedó visto para sentencia tras declarar víctimas, profesoras y el propio acusado, cuya versión sostiene que solo tenía una relación de “amistad” con las jóvenes. El fiscal considera probados los hechos y destaca la vulnerabilidad de las menores. La defensa pide la absolución, alegando inmadurez del docente y ausencia de intención delictiva.