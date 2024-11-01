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Fiscalía mantiene su petición de 22 años para el profesor acusado de ofrecer dinero por favores sexuales a menores

Fiscalía mantiene su petición de 22 años para el profesor acusado de ofrecer dinero por favores sexuales a menores

La Fiscalía mantiene su petición de 22 años de cárcel para un profesor de Irun acusado de ofrecer dinero y regalos a tres alumnas menores a cambio de favores sexuales. El juicio quedó visto para sentencia tras declarar víctimas, profesoras y el propio acusado, cuya versión sostiene que solo tenía una relación de “amistad” con las jóvenes. El fiscal considera probados los hechos y destaca la vulnerabilidad de las menores. La defensa pide la absolución, alegando inmadurez del docente y ausencia de intención delictiva.

| etiquetas: fiscalia , irun , profesor , sexo , menores
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4 comentarios
9 2 0 K 132 actualidad
#1 tropezon *
La declaración de este ha tenido que ser finalmente a puerta cerrada al decir en varias ocasiones los nombres de las menores de edad, pese advertirle la magistrada y presidenta de la Audiencia María José Barbarin que no lo hiciera. :wall:

Asimismo, ha explicado que los 'sugar daddy' es "algo muy común"" "Varias alumnas me ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta que luego me enteré costaba 30 euros", ha apuntado. :wall: :wall:
ha insistido en que se encuentra con "situaciones muy especiales" y en que parece "una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes":wall: :wall: :wall:
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#3 DatosOMientes
Menudo monstruo. Que haga como la gente normal, y ofrezca aprobados por favores en la universidad, donde ya son mayores de edad.
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
En su cabeza sonaba brutal....
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KoLoRo #2 KoLoRo
Otro colegio donde sorpresa! no pasa nada y nadie noto nada raro...

Eso si, el profe a la trena (obviamente) pero al centro no le va a pasar NADA, pa variar.
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menéame