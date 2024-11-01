Fiscalía mantiene su petición de 22 años para el profesor acusado de ofrecer dinero por favores sexuales a menores

La Fiscalía mantiene su petición de 22 años de cárcel para un profesor de Irun acusado de ofrecer dinero y regalos a tres alumnas menores a cambio de favores sexuales. El juicio quedó visto para sentencia tras declarar víctimas, profesoras y el propio acusado, cuya versión sostiene que solo tenía una relación de “amistad” con las jóvenes. El fiscal considera probados los hechos y destaca la vulnerabilidad de las menores. La defensa pide la absolución, alegando inmadurez del docente y ausencia de intención delictiva.
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Asimismo, ha explicado que los 'sugar daddy' es "algo muy común"" "Varias alumnas me ofrecían noches locas a cambio de una chaqueta que luego me enteré costaba 30 euros", ha apuntado.
ha insistido en que se encuentra con "situaciones muy especiales" y en que parece "una rock star nada más entrar al colegio, rodeado de un montón de jóvenes"
Eso si, el profe a la trena (obviamente) pero al centro no le va a pasar NADA, pa variar.