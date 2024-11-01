La Fiscalía de Manhattan devuelve 29 antigüedades a Grecia [Eng]  

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan anunció recientemente la devolución de 29 antigüedades a Grecia, cuyo valor total se estima en 3 millones de dólares. Los objetos fueron incautados por la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la oficina como parte de "investigaciones en curso sobre múltiples redes de saqueo y tráfico, incluidas las dirigidas por los traficantes convictos Robin Symes y Eugene Alexander", según un comunicado de prensa del 10 de octubre. Cabe destacar que dos de los artículos fueron incautados del Museo Metropolitano