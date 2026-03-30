La Fiscalía madrileña investiga si un ayuntamiento del PP es responsable de que los pacientes de un hospital de Quirón usen terrenos protegidos para aparcar sus coches

La Fiscalía Provincial de Madrid investiga desde noviembre del año pasado si el Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba (del PP) tiene alguna responsabilidad “en la progresiva degradación” de dos parcelas clasificadas como suelo no urbanizable protegido junto al hospital que hay en el municipio, integrado en la red pública pero gestionado por el Grupo Quirón. Como ya publicó Infobae, Ecologistas en Acción denunció que los pacientes de este centro sanitario llevan años utilizando estos terrenos para aparcar sus coches sin que nadie lo prohíba