La Fiscalía investiga si cargos de Vox, Vito Quiles, Alvise y Dani de Desokupa coordinaron mensajes de odio sobre Torre Pacheco

La fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía de Área de Cartagena, Elena González, dictó la pasada semana una ampliación del decreto de diligencias en el que ordena a la Guardia Civil que compruebe si cargos de Vox, entre otros investigados, coordinaron sus mensajes en redes sociales con 'streamers' de perfil racista para promover el odio en los ataques de Torre Pacheco