La Fiscalía investiga si cargos de Vox, Vito Quiles, Alvise y Dani de Desokupa coordinaron mensajes de odio sobre Torre Pacheco

La fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía de Área de Cartagena, Elena González, dictó la pasada semana una ampliación del decreto de diligencias en el que ordena a la Guardia Civil que compruebe si cargos de Vox, entre otros investigados, coordinaron sus mensajes en redes sociales con 'streamers' de perfil racista para promover el odio en los ataques de Torre Pacheco

Sandman #7 Sandman
Al final va a tener razón el uruguayo con la recogida de cable que hizo el Desokupa.
Ludovicio #3 Ludovicio
Si vives del odio tienes que generar odio.
#6 laruladelnorte
Nos han robado las fronteras, la paz y la prosperidad.
¡DEPORTACIONES Y DIMISIONES YA! pic.twitter.com/tA7ewgv8fT
— Santiago Abascal {0x1f1ea-1f1f8} (@Santi_ABASCAL) July 12, 2025
Nos salimos de los gobiernos por el reparto de ilegales. Y demostramos que teníamos razón.
No seremos cómplices de la violencia importada promovida y tolerada por PP y PSOE.
{0x1f4e2} ¡Es hora de RECUPERAR LA PAZ y LA SEGURIDAD en nuestros barrios! #TorrePacheco pic.twitter.com/UfzqhBqG5Y
— José Ángel Antelo {0x1f1ea-1f1f8} (@JA_Antelo) July 12, 2025

Puta escoria racista esparciendo su odio,odio que germina en otras mentes enfermas...
vvjacobo #11 vvjacobo
¡Qué bien! La guardia civil lo va a investigar! Eso es bueno porque será fácil que encuentren algo revisando sus propios whatsaps.
Cehona #9 Cehona
Ya era hora que se pusiera orden en el viejo oeste.
Mark_ #1 Mark_
Nada, todo limpio por aquí, circulen.
alfre2 #4 alfre2
Si hubiesen actuado como grupo y de forma organizada habría que contar, al menos, una neurona por cada uno.

Si al final van a acabar liando al señor juez, ya verás
StuartMcNight #2 StuartMcNight
que ordena a la Guardia Civil que compruebe si cargos de Vox

:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
camvalf #5 camvalf
Ya se han marchado los gayumbos...
Lamantua #10 Lamantua
La Fiscalía tiene dudas, o no leen..? :roll:
