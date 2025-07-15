La Fiscalía investiga si cargos de Vox, Vito Quiles, Alvise y Dani de Desokupa coordinaron mensajes de odio sobre Torre Pacheco

La fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía de Área de Cartagena, Elena González, dictó la pasada semana una ampliación del decreto de diligencias en el que ordena a la Guardia Civil que compruebe si cargos de Vox, entre otros investigados, coordinaron sus mensajes en redes sociales con 'streamers' de perfil racista para promover el odio en los ataques de Torre Pacheco
¡DEPORTACIONES Y DIMISIONES YA! pic.twitter.com/tA7ewgv8fT
— Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) July 12, 2025
Nos salimos de los gobiernos por el reparto de ilegales. Y demostramos que teníamos razón.
No seremos cómplices de la violencia importada promovida y tolerada por PP y PSOE.
¡Es hora de RECUPERAR LA PAZ y LA SEGURIDAD en nuestros barrios! #TorrePacheco pic.twitter.com/UfzqhBqG5Y
— José Ángel Antelo (@JA_Antelo) July 12, 2025
Puta escoria racista esparciendo su odio,odio que germina en otras mentes enfermas...
Si al final van a acabar liando al señor juez, ya verás