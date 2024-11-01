La Fiscalía de Barcelona denuncia a Jan Sin Miedo por delito de odio tras el proceso iniciado por ACO

La conclusión de las diligencias de investigación por parte de la unidad especializada de los Mossos ha determinado “indicios racionales y relevantes de criminalidad” en los vídeos difundidos por el influencer de ultraderecha. En su denuncia inicial, ACO aportó distintos vídeos publicados por el denunciado en sus redes sociales mostrando agresiones contra personas de origen magrebí y subsahariano, que el autor identifica como inmigrantes, a los que rocía los ojos con gas pimienta.