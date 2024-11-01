edición general
La Fiscalía de Barcelona denuncia a Jan Sin Miedo por delito de odio tras el proceso iniciado por ACO

La conclusión de las diligencias de investigación por parte de la unidad especializada de los Mossos ha determinado “indicios racionales y relevantes de criminalidad” en los vídeos difundidos por el influencer de ultraderecha. En su denuncia inicial, ACO aportó distintos vídeos publicados por el denunciado en sus redes sociales mostrando agresiones contra personas de origen magrebí y subsahariano, que el autor identifica como inmigrantes, a los que rocía los ojos con gas pimienta.

#1 Suleiman
Ahora veremos que "sin miedo" tiene, no se caga en las bragas y mantiene lo que dice delante de un juez.
txillo #2 txillo
#1 sin miedo pero con capucha no sea que le vean la cara.
tul #4 tul
#2 sin seso mas bien
calde #3 calde
Cuanta calaña hay en la derecha... los mejorcitos...
Lutin #5 Lutin
Hay subnormales que admiran a este retrasado. Ahí lo dejo , gente normal con trabajo y familia.
