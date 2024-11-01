La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que los primeros pasos del caso Montoro fueron ajustados "a derecho", respaldando tanto la resolución con la que se abrió la investigación como la que aportaba correos electrónicos clave que habían sido incautados al registrar, en otra causa distinta, la sede de una de las empresas investigadas.
| etiquetas: fiscalia anticorrupcion , avala , origen , investigacion , caso montoro , pp
La sentencia aparecerá dentro de 6 trillones de años si el caso no es desestimado por la defunción del universo.