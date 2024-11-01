edición general
7 meneos
6 clics
La Fiscalía Anticorrupción avala el origen de la investigación del 'caso Montoro'

La Fiscalía Anticorrupción avala el origen de la investigación del 'caso Montoro'

La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que los primeros pasos del caso Montoro fueron ajustados "a derecho", respaldando tanto la resolución con la que se abrió la investigación como la que aportaba correos electrónicos clave que habían sido incautados al registrar, en otra causa distinta, la sede de una de las empresas investigadas.

| etiquetas: fiscalia anticorrupcion , avala , origen , investigacion , caso montoro , pp
5 2 0 K 81 politica
1 comentarios
5 2 0 K 81 politica
comadrejo #1 comadrejo *
Este caso va a tener mas recorrido en el espacio/tiempo que toda la evolución de la galaxia de andromeda. :troll: :troll: :troll:

La sentencia aparecerá dentro de 6 trillones de años si el caso no es desestimado por la defunción del universo. :troll:
1 K 20

menéame