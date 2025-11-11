·
El fiscal Stampa entrega al juez un audio en el que Leire Díez dice ser “la mano derecha” de Santos Cerdán
La grabación, incorporada a la causa por cohecho y tráfico de influencias, recoge también alusiones a Pedro Sánchez, Dolores Delgado y la Fiscalía Anticorrupción
|
etiquetas
:
leire diez
,
santos cerdan
,
psoe
,
fontaneria
,
fiscal
,
juicio
,
audio
#2
VFR
Y de quién era la mano derecha Santos Cerdán?
1
K
20
#1
TonyStark
*
D'Artacán y los tres mosqueperros, de momento.
0
K
12
#4
sotillo
#1
Pues a mí recuerda al pequeño Nicolás, que se presentaba, entre otras cosas, como delegado de la casa real
1
K
22
#3
Kikoncito
Bueno, pero eso hay que investigarlo, que me da que esta señora era una flipada de cojones, vaya fauna de todas maneras que tenia el PSOE, si se demuestra, dependientes todos de Santos Cerdán, que de santo tiene poco.
0
K
7
#5
poxemita
#3
claro, ¿Conoces a muchos afiliados al PSOE que hayan trabajado en Correos y ENUSA (empresa nacional del uranio), no por oposición sino por designación y que no tengan contactos en condiciones en Ferraz?
0
K
11
#6
Barney_77
#3
Claro que sí, aquí no hay nada, circulen.
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
