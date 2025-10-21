El fiscal Stampa denunció que Leire Díez le dijo que informaría de su reunión a Cerdán y al presidente del Gobierno

El fiscal Ignacio Stampa informó a su jefa en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra, de que la exmilitante socialista Leire Díez le dijo que trasladaría al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido de una reunión en "la más estricta confidencialidad" celebrada en mayo pasado en la que se abordaría su salida de la Fiscalía Anticorrupción en mes de octubre de 2020, pero también "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales".