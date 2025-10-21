El fiscal Stampa denunció que Leire Díez le dijo que informaría de su reunión a Cerdán y al presidente del Gobierno

El fiscal Ignacio Stampa informó a su jefa en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra, de que la exmilitante socialista Leire Díez le dijo que trasladaría al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido de una reunión en "la más estricta confidencialidad" celebrada en mayo pasado en la que se abordaría su salida de la Fiscalía Anticorrupción en mes de octubre de 2020, pero también "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales".
No puedo leer el envío y no sé qué información daría o de qué hablarían, pero lo primero que tendría que hacer es no hablar de cosas del trabajo con gente ajena al trabajo, si es algo confidencial, supongo que no lo tendría que haber comentado.
¿Me quieres decir que los trabajos de fontaneria del PSOE venian directamente de la secretaria de organizacion y del presidente del partido? Me pinchas y no sangro, jamás me lo hubiese imaginado de
la mafiael PSOE