La Fiscal General Interina de EE.UU. que facilitó la huida de un alto funcionario israelí arrestado por abuso sexual infantil en su video de campaña "Nacida en Israel" [ENG]  

Sigal Chattah, la Fiscal General Interina de EE.UU. que facilitó la huida de un alto funcionario israelí arrestado en una redada por abuso sexual infantil, hizo campaña para Fiscal General de Nevada alardeando de su ciudadanía israelí e impulsando un odio vulgar hacia los musulmanes. Su anuncio de campaña se tituló "Nacida en Israel".

| etiquetas: sigal chattah.alexandrovich , israel , pedofilia , abuso , nevada , fiscal
#1 XXguiriXX
Hay que ver la clase de gentuza que hay en la administración Trump, actualmente probablemente todo el partido republicano.
#4 Klamp
Protect the children.
