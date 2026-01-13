edición general
El fiscal fundamentó su escrito en jurisprudencia inexistente generada por IA y el juez la validó en un auto para denegar un recurso ajustado a la legalidad

La queja que el abogado melillense, Rachid Mohamed Hammu, ha presentado ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «El origen del error es evidente. El Ministerio Fiscal introduce en su informe referencias a esa supuesta jurisprudencia inexistente y el órgano judicial las incorpora sin la más mínima verificación, asumiéndolas como propias y convirtiéndolas en fundamento directo de su decisión», dice el abogado Hammu en su escrito al CGPJ.

LeDYoM #3 LeDYoM *
Se acogió a la quinta enmienda. :troll:
arturios #4 arturios
A ver, la IA les está quitando trabajo superfluo para poder dedicarse a lo importante como, yo que se, perseguir a los putos rojos de mierda que se piensan que viven en un estado de derecho o cosas similares.
Olepoint #1 Olepoint
Empiezo a imaginar la respuesta de los magistrados al abogado... ¡¡¡ Haber "estudiao", joio !!! A callarse y a chuparla...
Bretenaldo #2 Bretenaldo
La IA favorece estos problemas, pero es evidente que este juez tampoco se revisaba la jurisprudencia antes de las IAs. Puede tener un pase si conoces la postura del Supremo sobre un asunto y te han colado sentencias ficticias que van en esa línea, pero no si las sentencias son contrarias a la jurisprudencia consolidada. Si no te llama la atención una jurisprudencia contraria a la postura del Supremo es porque no sabes del tema y, en ese caso, lo correcto sería verificarlo no darlo por bueno sin más.
