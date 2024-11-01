edición general
Los Fire TV de Amazon bloquearán el streaming pirata con su nueva actualización: adiós a ver IPTV

Amazon da un pase clave para poner fin a una parte de la piratería que está presente en sus propios dispositivos. Básicamente, el gigante ha decidido bloquear las aplicaciones que sean sospechosas de realizar actividades ilegales a través de sus Fire TV Stick. Y todo gracias a una nueva actualización que ya está implementando.

#2 Suleiman
Adiós a Fire Stick, hola Xiaomi.
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 O nokia!, yo tengo el 8010 y es un buen bicho
Ovlak #9 Ovlak
#4 Le tenía ganas pero el precio supera el umbral de lo aceptable para el uso que le iba a dar.
Torrezzno #10 Torrezzno
#9 lo tengo ya desde hace un par de años y muy bien. Ahora se le puede meter coreELEC wiki.coreelec.org/coreelec:homatics para quien quiera quitarse 100% a google de enmedio. El problema es que uso Stremio..
Ovlak #11 Ovlak
#10 Sí, básicamente el atractivo lo tenía en la potencia y en deshacerme de Google. Pero realmente con 2GB es suficiente para contenido 4k en Kodi, así que he optado por alternativas más asequibles.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Bueno, en TV antiguas (alguna me queda) eran útiles, pero en las nuevas .. son bastante innecesarios.
strike5000 #3 strike5000
Llevo tiempo pensando si lo compro o no: acabo de decidirme.
a69 #5 a69
Pues avisados estáis. No actualizar
Ovlak #8 Ovlak
La última actualización me fusiló un fire stick con el que llevaba más de 5 años. No arrancaba ninguna app y se quedaba congelado al intentar la restauración de fábrica. Como ya tenía previsto cuando se rompiera, me hice con Xiaomi TV box y se acabó el tener que hacer piruetas para instalar el kodi y el ace stream.
DrEvil #6 DrEvil
Un NUC o similar, con una distro que os guste (a mí me va mint).
Y le podéis poner lo que os venga en gana cuando os venga en gana.
Igual cuesta alguna perra más, pero compráis libertad para hacer lo que os de la gana.
ronko #7 ronko
Anycast en AliExpress y solucionado.
