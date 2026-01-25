Financiación vs legislación: el equilibrio imposible de la UE en su carrera por las tierras raras | Euronews

La Unión Europea está vertiendo recursos financieros en el mayor proyecto europeo conocido de tierras raras para reducir su dependencia de China en materias primas críticas. Pero, ¿cómo amenaza el mismo marco jurídico de la UE con frenar este impulso estratégico?
En China están ahora están transicionando a métodos más limpios para producirlas y la descontaminación del desastre que produjeron les está saliendo por un ojo de la cara.
Mejor si podemos evitar manchar que tener que pagar por arreglarlo después aunque sea algo más caro o lleve un poco más de tiempo.