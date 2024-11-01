Con el fin del diésel, los camiones eléctricos chinos amenazan con hundir la demanda de petróleo en un 50%

La electrificación del automóvil ha acaparado titulares durante años, pero el verdadero impacto puede venir del transporte pesado. En China, el cambio ya está en marcha y apunta a un escenario radical. Los camiones completamente eléctricos ya están dominando el sector. Esto no es una previsión lejana, sino un hecho real que podría transformar tanto la industria como el consumo energético global. Según las estimaciones de varias agencias del sector, el transporte de mercancías pesado en China podría llegar a ser 100% eléctrico.
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Eso es fe y lo demás son tonterías.
El cierre del estrecho nos ha dejado con un 40% menos de ácido sulfúrico en los mercados.
Así que no esperéis transiciones milagrosas porque si no se ha logrado teniendo excedentes de todo no se va a lograr en una situación de escasez.