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Con el fin del diésel, los camiones eléctricos chinos amenazan con hundir la demanda de petróleo en un 50%

La electrificación del automóvil ha acaparado titulares durante años, pero el verdadero impacto puede venir del transporte pesado. En China, el cambio ya está en marcha y apunta a un escenario radical. Los camiones completamente eléctricos ya están dominando el sector. Esto no es una previsión lejana, sino un hecho real que podría transformar tanto la industria como el consumo energético global. Según las estimaciones de varias agencias del sector, el transporte de mercancías pesado en China podría llegar a ser 100% eléctrico.

| etiquetas: camiones , eléctricos , diesel , petróleo
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9 comentarios
10 2 1 K 114 actualidad
Cehona #4 Cehona
Nunca agradeceremos lo bastante a Trump, el haber colaborado con la agenda 2030
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sotillo #8 sotillo
#4 Totalmente
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Mikhail #9 Mikhail
#4 Y si ya consiguiera balcanizar EEUU habría que ponerle una estatua en todas las capitales del mundo (de oro si hace falta). {0x1f60d}
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txillo #1 txillo
Lo poco que sé de economía me dice que subirá la gasolina
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Io76 #3 Io76
Buena noticia, a ver si nos vamos quitando a la criminal industria del petróleo y a sus palmeros a sueldo.
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#6 Dav3n
#3 Si, te vas a quitar de la energía que necesitas para todo...

Eso es fe y lo demás son tonterías.
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#2 fralbin
Futurible, podria, seria, pero no explica como resuelve el principal problema, densidad energetica, porque el transporte de mercancias requiere muchisima.
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#5 Dav3n
#2 El principal problema es que la minería de cobre depende del azufre para el ácido sulfúrico que se utiliza en los procesos lixiviación.

El cierre del estrecho nos ha dejado con un 40% menos de ácido sulfúrico en los mercados.

Así que no esperéis transiciones milagrosas porque si no se ha logrado teniendo excedentes de todo no se va a lograr en una situación de escasez.
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sotillo #7 sotillo
#2 Según mi comprensión lectora no parece que esto sea un problema para China, creo que Volvo y otros están entrando con todo en la carrera por los camiones eléctricos en Europa, luego parece que el tema está resuelto aunque sea mejorable, ahora y con la inestimable ayuda de Trump, se ve que va a entrar prisas
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menéame