edición general
14 meneos
20 clics
El filósofo Byung-Chul Han, al recoger su premio Princesa de Asturias: “Aunque creamos ser más libres que nunca, vivimos en un régimen que explota la libertad”

El filósofo Byung-Chul Han, al recoger su premio Princesa de Asturias: “Aunque creamos ser más libres que nunca, vivimos en un régimen que explota la libertad”

El pensador surcoreano-alemán Byung-Chul Han ha recogido este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo su premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025.

| etiquetas: princesa de asturias , filosofia , premios , libertad
11 3 3 K 125 actualidad
4 comentarios
11 3 3 K 125 actualidad
Pertinax #2 Pertinax *
Duplicada y portada.
www.meneame.net/m/Mnm/byung-chul-han-tengo-esperanza-colapse-sistema-e

Esas mismas declaraciones, de hecho, han aparecido en otros varios envíos.
1 K 23
RoterHahn #4 RoterHahn
Creemos vivir más libres que nunca, pero en realidad nos arrastramos de una adicción a otra. Nos invade una sensación de vacío. El legado del liberalismo ha sido el vacío”, ha resumido.
0 K 17
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
la libertad de ser explotados por este o por aquel capital... una cosa, Byung-Chul: la libertad que has ejercido para convertirte en súbdito recibiendo este premio de manos de una institución que defiende la nobleza y pureza de sangre me la vas a explicar? bah! lo mejor de la ceremonia ha sido el otro premiado de letras, un tal Eduardo, presumiendo en su discurso de haberse dedicado a ser un golfo y que eso le ha venido muy bien para sus libritos. el próximo año se lo dan a Torrente y tan felices!
3 K 4
QRK #3 QRK
#1 Y para qué quieres que te lo explique. Si no le vas a entender igual xD xD
0 K 6

menéame