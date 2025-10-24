·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4652
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
5942
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
5307
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4902
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
3684
clics
Circular a 120 km/h por el carril izquierdo
más votadas
485
La 2 (5,6%) adelanta a laSexta (5,5%) y Cuatro (5,2%) en la franja de la tarde
487
Representantes de los médicos del SAS: "No hay palabras para expresar la desolación de nuestro colectivo ante el hundimiento de la medicina pública"
639
Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico
549
La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"
414
Las fotos de Amama con dirigentes del PP que rompen la campaña de Moreno Bonilla contra las víctimas del cáncer
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
20
clics
El filósofo Byung-Chul Han, al recoger su premio Princesa de Asturias: “Aunque creamos ser más libres que nunca, vivimos en un régimen que explota la libertad”
El pensador surcoreano-alemán Byung-Chul Han ha recogido este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo su premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025.
|
etiquetas
:
princesa de asturias
,
filosofia
,
premios
,
libertad
11
3
3
K
125
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
3
K
125
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pertinax
*
Duplicada y portada.
www.meneame.net/m/Mnm/byung-chul-han-tengo-esperanza-colapse-sistema-e
Esas mismas declaraciones, de hecho, han aparecido en otros varios envíos.
1
K
23
#4
RoterHahn
Creemos vivir más libres que nunca, pero en realidad nos arrastramos de una adicción a otra. Nos invade una sensación de vacío. El legado del liberalismo ha sido el vacío”, ha resumido.
0
K
17
#1
YSiguesLeyendo
*
la libertad de ser explotados por este o por aquel capital... una cosa, Byung-Chul: la libertad que has ejercido para convertirte en súbdito recibiendo este premio de manos de una institución que defiende la nobleza y pureza de sangre me la vas a explicar? bah! lo mejor de la ceremonia ha sido el otro premiado de letras, un tal Eduardo, presumiendo en su discurso de haberse dedicado a ser un golfo y que eso le ha venido muy bien para sus libritos. el próximo año se lo dan a Torrente y tan felices!
3
K
4
#3
QRK
#1
Y para qué quieres que te lo explique. Si no le vas a entender igual
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/m/Mnm/byung-chul-han-tengo-esperanza-colapse-sistema-e
Esas mismas declaraciones, de hecho, han aparecido en otros varios envíos.