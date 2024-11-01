edición general
3 meneos
9 clics
¿FIFA puede quitarle la sede a Estados Unidos para el Mundial tras intervención en Venezuela? Esto dice el reglamento

¿FIFA puede quitarle la sede a Estados Unidos para el Mundial tras intervención en Venezuela? Esto dice el reglamento

En medio del ruido, conviene apagar el megáfono y abrir el reglamento. Porque una cosa es la indignación política y otra, muy distinta, es lo que realmente dice la FIFA. La afirmación de que Estados Unidos debería ser vetado de todas las competiciones internacionales y perder la sede del Mundial por un bombardeo unilateral o el secuestro de un presidente no tiene sustento directo en los Estatutos ni en el Código Disciplinario de la FIFA. Así, sin rodeos.

| etiquetas: fifa , usa , venezuela , expulsion
3 0 0 K 29 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 29 actualidad
Catapulta #1 Catapulta
Y esto es con el secuestro de Maduro. Sumale lo de Irán. Y el premio de la paz de la FIFA a USA. El cachondeo se explica solo.

Luego las olimpiadas y mundiales deportivos... La hipocresía ramplante.
0 K 12
Camavinga #2 Camavinga
Antes tiene mucho más peligro México, siendo sinceros.
0 K 9

menéame