¿FIFA puede quitarle la sede a Estados Unidos para el Mundial tras intervención en Venezuela? Esto dice el reglamento

En medio del ruido, conviene apagar el megáfono y abrir el reglamento. Porque una cosa es la indignación política y otra, muy distinta, es lo que realmente dice la FIFA. La afirmación de que Estados Unidos debería ser vetado de todas las competiciones internacionales y perder la sede del Mundial por un bombardeo unilateral o el secuestro de un presidente no tiene sustento directo en los Estatutos ni en el Código Disciplinario de la FIFA. Así, sin rodeos.