La ficción de la propiedad en el capitalismo nihilista del siglo XXI

El capitalismo contemporáneo ―extremadamente nihilista― ha transformado profundamente el significado y la función de la propiedad. No la elimina formalmente —la propiedad privada sigue legitimada jurídicamente—, pero sí tiende a concentrarla y a vaciarla de contenido para la mayoría, desde un punto de vista funcional y operativo, al sustituirla por formas de acceso temporal, dependencia o uso condicionado o incluso ilegal, como la «okupación» de vivienda ajena. De este modo, muchas personas dejan de ser propietarias de aquello que...