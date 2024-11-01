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La ficción de la propiedad en el capitalismo nihilista del siglo XXI

La ficción de la propiedad en el capitalismo nihilista del siglo XXI

El capitalismo contemporáneo ―extremadamente nihilista― ha transformado profundamente el significado y la función de la propiedad. No la elimina formalmente —la propiedad privada sigue legitimada jurídicamente—, pero sí tiende a concentrarla y a vaciarla de contenido para la mayoría, desde un punto de vista funcional y operativo, al sustituirla por formas de acceso temporal, dependencia o uso condicionado o incluso ilegal, como la «okupación» de vivienda ajena. De este modo, muchas personas dejan de ser propietarias de aquello que...

| etiquetas: capitalismo , propiedad privada , nihilismo , siglo xxi
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