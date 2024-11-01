·
5
meneos
93
clics
La ficción española arrasa. Entre las 11 series europeas más vistas en streaming durante 2024, hay 9 de España
No, no es tu imaginación. Con esto de la globalización de la televisión a través del streaming cada vez se producen y se estrenan más series españolas.
#1
doppel
España va como un cohete
0
K
20
#2
Robe7064
Siendo Espinof, el título debería haber terminado con "pero tiene truco".
Somos más de 500.000.000 de hispanohablantes y en Hispanoamérica casi no se hacen series de calidad que además se vean en plataformas internaci9nales (con honrosas excepciones que confirman la regla). Si quiero ver una serie en mi idioma hay posibilidades altas de que sea española. Este público "local" no lo tienen las producciones en las demás lenguas de Europa.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
