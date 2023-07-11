·
La FIBA defiende que no va a excluir a Israel del Eurobasket: "Se clasificaron por sus resultados deportivos"
El organismo rector mundial de baloncesto apela a los criterios de elegibilidad del Comité Olímpico Internacional (COI): "No se imponen restricciones a los equipos israelíes"
|
etiquetas
:
fiba
,
baloncesto
,
israel
,
genocidio
,
gaza
,
sionista
21 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Beltenebros
Doble rasero
de manual.
13
K
159
#2
Barney_77
*
¿Y Rusia en el resto de deportes?
#1
Tú solo lo pones por el tema de rusia ya que tú adoras a Putin.
11
K
-79
#7
Beltenebros
#2
No he mencionado a ningún país en concreto, pero tú no has podido evitar sacar la patita NAFO. Por cierto, tu nivel de susceptibilidad es demasiado alto.
3
K
53
#8
Barney_77
#7
Ya, llevo un día complicado. Pero¿Que significa NAFO? ¿Por qué me llamás así?
0
K
10
#9
Beltenebros
#8
Siempre tienes un día complicado.
3
K
40
#13
Barney_77
#9
Últimamente si.
0
K
10
#16
ElenaCoures1
*
#8
nafo-ofan.org/
elpais.com/videos/2023-07-11/video-asi-es-la-nafo-la-otra-otan-que-luc
O eres NAFO o eres un fascista de mierda
3
K
-41
#10
josejon
#2
Es que igualar la invasión rusa al genocidio israelí no es justo, de esta manera entramos en una argumentación errónea y tendenciosa.
1
K
17
#11
The_Ignorator
#1
¿Qué doble rasero? Ni que Israel hubiera roto la tregua olímpica. Además la FIBA se opone a todas las formas de violencia en el baloncesto ¿Ha habido algún gazati genocidiado mientras jugaba al baloncesto? Pues ya está.
La Federación Española de Baloncesto, [...] declara: “Como miembro de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), la FEB acata las decisiones que el máximo organismo rector del baloncesto mundial adopta en el seno de sus órganos de su gobierno [...] Así sucedió en los casos de las sanciones a Rusia y Bielorrusia, y así ocurrirá igualmente en cualquier otra situación de este tipo que pueda darse”, matiza.
2
K
35
#14
EsUnaPreguntaRetórica
#11
Precisamente hace una semana que Israel asesinó a un jugador de baloncesto internacional con la selección palestina:
as.com/baloncesto/mas_baloncesto/el-jugador-palestino-mohammed-shaalan
7
K
70
#15
The_Ignorator
#14
Pero estaba de recogida de alimentos, no jugando al baloncesto
¿ves como no hay doble rasero?
1
K
25
#4
tul
menudo ascazo da el mundo del espectaculo deportivo, cada dia que pasa se cubren mas de gloria
3
K
57
#6
jonolulu
Claroque sí, un país asiático y genocida jugando el Eurobasket
5
K
48
#12
woody_alien
#6
y cantando eurovisiones.
1
K
15
#18
Asnaeb
Esta cuenta últimamente no para de insultar a todo quisqui.
@admin
1
K
30
#19
candonga1
#18
Y eso que decía ser maestra....
0
K
20
#3
Beltenebros
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/conmocion-vuelta-activistas-interrumpen-e
0
K
20
#21
kinz000
Tenemos la llave para joderlos no asistir no verlo en TV.
0
K
11
#17
Asnaeb
Lamentable es poco lo de estas hienas.
0
K
10
#20
IrMaNDiÑo
Es decir, se puede suspender a un jugador sospechoso de un abuso sexual, pero no se puede excluir a un país sospechoso de estar cometiendo un genocidio.
0
K
9
#5
cenutrios_unidos
Euro asquet. De Euro tiene Israel los cojones.
0
K
8
