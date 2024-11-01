edición general
El festín de la Junta de Moreno en una velada en San Telmo con el vicepresidente chino en junio: 5.200 euros para una cena de lujo con cortador de jamón de jabugo y un sinfín de manjares andaluces

Ahora, ya se conocen las cifras económicas con las que costeó la Administración andaluza esa importante cita. El ente público andaluz destinó un total de 5.280 euros de dinero público para la licitación de esta jornada gastronómica con el destacado dirigente chino. Así ha podido constatarlo en exclusiva Espacio Andaluz en el pliego de contrataciones publicado por la propia Junta, a título de «Cena ofrecida por el sr presidente a vicepresidente china».

XtrMnIO #5 XtrMnIO
Y mientras a los bomberos andaluces les dan fruta con gusanos.
4 K 73
Pacman #4 Pacman
Normal
Cena de protocolo. Eso no es un gasto, es una inversión

O les pones un campero y un serranito?
2 K 33
Cantro #8 Cantro
A mi me falta información. ¿Cuántos comensales? ¿En qué lugar?
1 K 24
#9 Marisadoro
Relacionada?
"China anuncia aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo..."
www.meneame.net/story/china-anuncia-aranceles-temporales-hasta-62-carn
0 K 12
#7 poxemita
#0 ¿de verdad pretendes generar polémica con esto?

Seguramente en cualquier contrato no menor de la administración que sea 5000€ son como el centimo que le quitan los supermercados a los productos para que parezcan un euro más baratos.
0 K 10
#2 DonaldBlake
Espero que el asesor de recortes tome nota y, a partir de ahora, inviten a cenar a más líderes musulmanes.
0 K 8
#1 osmond
Cifra irrelevante la verdad. Lo normal cuando viene alguien que te puede montar una mega-fábrica de baterías o de ensamblado de vehículos eléctricos.
0 K 7
Delay #3 Delay *
#1 Pues a mí como andaluz la cifra me interesa. Esta mierda se paga con mis impuestos.
0 K 20
exducados #6 exducados
#3 Pues no veas como se las gastan por todas partes..con nuestros impuestos.
0 K 13

