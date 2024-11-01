El festín de la Junta de Moreno en una velada en San Telmo con el vicepresidente chino en junio: 5.200 euros para una cena de lujo con cortador de jamón de jabugo y un sinfín de manjares andaluces

Ahora, ya se conocen las cifras económicas con las que costeó la Administración andaluza esa importante cita. El ente público andaluz destinó un total de 5.280 euros de dinero público para la licitación de esta jornada gastronómica con el destacado dirigente chino. Así ha podido constatarlo en exclusiva Espacio Andaluz en el pliego de contrataciones publicado por la propia Junta, a título de «Cena ofrecida por el sr presidente a vicepresidente china».
Cena de protocolo. Eso no es un gasto, es una inversión
O les pones un campero y un serranito?
"China anuncia aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo..."
Seguramente en cualquier contrato no menor de la administración que sea 5000€ son como el centimo que le quitan los supermercados a los productos para que parezcan un euro más baratos.