Los feroces ataques de una ardilla envían a dos personas al hospital: "Casi me mata"

Los feroces ataques de una ardilla envían a dos personas al hospital: "Casi me mata"

El roedor se pega a las caras y a las piernas de sus víctimas, antes de arañarlas y morderlas ferozmente.

#1 Martillo_de_Herejes
Debe ser pariente del conejo asesino de la peli Los caballeros de la mesa cuadrada.
#4 Martillo_de_Herejes
#3 Tiene pinta de ser peor de lo que aparenta.... La apuntaré para pedirla a la base de la Mula en Torrente.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Normal, está en el mismo estado alterado de Ayuso con lo de su novio.

A fin de cuentas, su cariñín también está jodido.
www.meneame.net/story/supremo-inicia-tramites-pedir-parlamento-europeo
Pablosky #6 Pablosky
Ahora mismo envío esta noticia al subrredit de Rimworld xD
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Quién haya tenido una ardilla coreana sabrá de qué habla la noticia.
