Fernando Juez, el extremeño de 16 años que conquista con tres medallas en China la Olimpiada de Geología: "Aquí no interesa"

El alumno pacense de 16 años ha cosechado un gran logro tras la consecución de tres medallas en la Olimpiada Internacional de Geología. Pero admite que su sueño es estudiar Medicina.

