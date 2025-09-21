Fernando Ampuero: “La literatura del mundo se halla poblada de egocéntricos, unos terribles y otros empáticos”

Vargas Llosa, Bryce, Ribeyro, Borges, Bradbury, Rulfo, Fellini, Picasso, Marilyn Monroe, Salinger y Kafka son algunos nombres que conforman el universo de la reciente publicación de Fernando Ampuero, “Marea alta”. Si hay un autor peruano del que podemos decir que atraviesa su mejor momento, pues ese es Ampuero, y desde hace buen rato, por cierto.

Fernando Ampuero acaba de publicar Marea alta (Tusquets). Este libro es una selección de sus textos literarios y culturales, los cuales han aparecido en medios, como La República, y que han sido revisa