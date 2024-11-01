Feria de Sevilla 2026: Fechas clave y día festivo para disfrutar al máximo la semana

La Feria de Abril es uno de los acontecimientos más emblemáticos del calendario festivo no solo para los sevillanos y sevillanas, sino también para aquellas personas que atraídas por esta celebración se desplazan hasta la capital andaluza para disfrutar de ella. Durante seis días, el Real de la feria se convierte en una especie de ciudad repleta de casetas, trajes de gitana, música, baile y mucha tradición que son un escaparate para el resto de ciudades. Su importancia en la ciudad trasciende lo cultural y alcanza también lo económico y social.