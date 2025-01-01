edición general
Fentanilo contaminado: ya son 96 los muertos en todo Argentina

Fentanilo contaminado: ya son 96 los muertos en todo Argentina

En la jornada del martes se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país. Se trata de más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas y las cuales no se le aplicó a ningún paciente. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado.

Trifasico
Milei se va a asegurar que esto no suceda nunca mas... eliminando controles en las importaciones...

El Gobierno de Argentina modifica y simplifica las reglas de seguridad para productos de consumo
www.meneame.net/story/gobierno-argentina-modifica-simplifica-reglas-se
Amperobonus
#1

Pero eso es porque tu no entiendes el Plan Maestro Che Negro Reconchatumae Quemiráhbobo de Milei :professor:
mancebador
#1 Si, porque los controles actuales han sido super efectivos.
Trifasico
#3 Tu eres de esos putos genios, que después de tener un accidente de coche, con el cinturón puesto, y a pesar de ello romperse un brazo, llega a la conclusion de mente avanzada, que desde ese momento no usara nunca mas el cinturon de seguridad, porque esa medida de seguridad no ha servido de nada.

Eres todo un intelectual.
Lo bueno de la gente como tu, es que os extinguís rápido, como consecuencia de vosotros mismos. xD
mancebador
#4 Tu eres de los putos genios que, cuando la intervención del estado es un desastre, llega a la conclusión de mente avanzada de que es porque no ha intervenido lo suficiente.

Lo bueno de gente como tu es que jamás llegara a gobernar. Y por suerte para todos.
Trifasico
#5 "llega a la conclusión de mente avanzada de que es porque no ha intervenido lo suficiente."

En que momento he afirmado semejante gilipollez ?
Mira te explicare un par de cosas, por puntos, ademas, a ver si asi lo entiendes, puto genio:

- En el momento que has de inventarte mierdas, y ponerlas en bocas de otros, lo unico que haces, es demostrar lo carente de argumentos que estas.
- Si ademas exposes esas mierdas usando el mismo formato que ha usado la persona a la que replicas,…   » ver todo el comentario
mancebador
#6 Parece que dado en la diana. xD
Trifasico
#7 Si en tu cabeza tiene ese aspecto, puedes meter ese pensamiento en el mismo cajon donde guardas el resto de deshechos intelectuales, a los que llamas ideas brillantes... acostarte satisfecho, y cruzar los dedos para no amanecer con la cama humeda mañana, otra vez.

Otra victoria imaginaria para ti xD
mancebador
#8 Definitivamente he dado en la diana, se nota tu rabia desde Japón. xD
Trifasico
#9 Rabia ? xD xD xD
Amigo, lo unico que tu me generas es risa (y estas empezando a darme tambien un poco de pena).
Glidingdemon
#7 Ni me va ni me viene, pero creo que no, creo que has disparado a otra diana. Pero ya te digo que me da igual, tú verás.
