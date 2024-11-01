Feliz y espeluznante Navidad: fotos antiguas de Papá Noel realmente inquietantes  

Lejos de la figura cálida y alegre que conocemos hoy, fotografías antiguas revelan una versión de Santa Claus que resulta inquietante, incómoda y, a veces, francamente perturbadora... Disfraces rígidos, miradas vacías y niños inquietos transforman lo que deberían ser momentos festivos alegres en escenas que parecen más una pesadilla que una celebración. Este es el lado más extraño de la historia navideña, donde la sonrisa de Papá Noel a menudo no tranquilizaba....
