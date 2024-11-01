Felipe VI insiste desde Egipto en la creación de un Estado palestino "viable" y que "conviva en paz y seguridad con Israel"

Felipe VI ha vuelto a denunciar "el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas" en Gaza y ha insistido en que la Franja, "junto a Cisjordania y Jerusalén", debe formar "un Estado palestino viable que conviva en paz y seguridad con Israel".
| etiquetas: palestina , gaza , felipe vi , israel , egipto
Lo que pasa es que tras las actuaciones de Israel durante las últimas décadas no es viable un estado de Israel en esa zona, lo mejor sería trasladar dicho estado artificial al interior de los ee.uu.