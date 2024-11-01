edición general
17 meneos
18 clics
Felipe VI insiste desde Egipto en la creación de un Estado palestino "viable" y que "conviva en paz y seguridad con Israel"

Felipe VI insiste desde Egipto en la creación de un Estado palestino "viable" y que "conviva en paz y seguridad con Israel"

Felipe VI ha vuelto a denunciar "el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas" en Gaza y ha insistido en que la Franja, "junto a Cisjordania y Jerusalén", debe formar "un Estado palestino viable que conviva en paz y seguridad con Israel".

| etiquetas: palestina , gaza , felipe vi , israel , egipto
15 2 0 K 41 actualidad
8 comentarios
15 2 0 K 41 actualidad
fareway #2 fareway
El PP otra vez tendrá que hacer equilibrismos para no dejar al Rey como progre-comunista.
5 K 61
Milmariposas #3 Milmariposas
Me estoy imaginando al secretario del preparao haciendo malabarismos con el diccionario de sinónimos y contradiciendo cada cinco segundo al rey.
3 K 48
skaworld #6 skaworld
#3 Tiene que estar la cosa finisima como para que su equidistancia se vea en la tesitura de pronunciarse...
3 K 35
#1 A_S
Venga Feijoo, que quiero saber que opinas de lo que dijo Felipe
2 K 39
Apotropeo #7 Apotropeo
#1 antes de nada el Rey llamó, feijoo "entendía y tomaba nota”
:troll:
1 K 11
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Resolución 242 de la ONU, resumiendo, 2 estados con las fronteras existentes en 1967, antes de que Israel iniciara la guerra de los seis días.

Lo que pasa es que tras las actuaciones de Israel durante las últimas décadas no es viable un estado de Israel en esa zona, lo mejor sería trasladar dicho estado artificial al interior de los ee.uu.
4 K 33
#8 Barret_Garvey
#5 O que se la lleven a Argentina que Milei estaría encantado.
1 K 10
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
Nadie en este mundo puede convivir en paz y tranquilidad con el Estado inventado de Israel.
2 K 26

menéame