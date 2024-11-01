Felipe VI exige en la ONU a Israel “detener ya la aberrante masacre” en Gaza

Felipe VI ha exigido este miércoles ante la Asamblea General de la ONU a Israel que detenga “ya la masacre” en Gaza. El rey, así mismo, ha hecho una defensa del reconocimiento del Estado palestino, algo a lo que se resiste a hacer el PP de Alberto Núñez Feijóo.
Fakejó.... digooo... Ayuso y Abascal.
Que tomen nota PP, VOX, Ayuso y Feijoo y el resto de miserables a los que damos de comer en España.
Es que no es una cuestión de derechas o izquierdas, sino de humanidad pues se trata de un genocidio.
¡VIva la república!
Felipe VI.
Una masacre pareja, a mí parecer y salvando distancias del número de víctimas, a la cometida por el grupo terrorista Hamas en territorio legítimo de Israel el pasado siete de Octubre .
Utilizar el término genocidio implica a todo el pueblo de Israel cuando es el gobierno del presidente Netanyahu el que está perpetuando esa afrenta inmisericorde a inocentes, hasta doblegar el odio del contrario, un odio que convalida el martirio de su propio hermano palestino.
Se usó para la Alemania Nazi y no se culpó ni se juzgo a todos los alemanes. De hecho se compró el cuento de que aun siendo el pueblo vecino al campo de concentración, no sabían nada.
