Felipe VI exige en la ONU a Israel “detener ya la aberrante masacre” en Gaza

Felipe VI exige en la ONU a Israel “detener ya la aberrante masacre” en Gaza

Felipe VI ha exigido este miércoles ante la Asamblea General de la ONU a Israel que detenga “ya la masacre” en Gaza. El rey, así mismo, ha hecho una defensa del reconocimiento del Estado palestino, algo a lo que se resiste a hacer el PP de Alberto Núñez Feijóo.

Comentarios destacados:          
Ah_no_nimo #6 Ah_no_nimo
Ojo, que lo dice alguien con el titulo de Rey de Jerusalen
9 K 124
Aokromes #7 Aokromes *
#6 y al cual los judios reconocen su titulo y le ponen (ponian) en lugar de honor.
0 K 13
Ah_no_nimo #8 Ah_no_nimo
#7 Desarrolla eso que me interesa. Solo sabia que tenia el titulo.
0 K 11
Uge1966 #29 Uge1966
#8 Los títulos históricos que corresponde al rey de España son los siguientes, si bien cuando se trate de Estados de los que actualmente no es soberano se usan bajo la fórmula non præjudicando:

Rey de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, de Granada, de Jerusalén, de Toledo, de las Dos Sicilias, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de Los Algarves, de Algeciras, de las islas Canarias, de las Indias Orientales y…   » ver todo el comentario
0 K 10
#18 soberao *
#6 Pero es Rey con otro rey en el puesto, como su padre que entró de rey para sustituir a Franco cuando su padre Juan de Borbón era el heredero legítimo de la corona. Ambos han entrado de rey por motivos políticos interesados, que Juan Carlos todavía sigue dando que hablar y manejando los hilos, por mucho paripé que haya hecho con el exilio.
0 K 13
#22 BurraPeideira_
#18 No creo que esté para mover muchos hilos... como mucho quiere su propinilla.
0 K 12
javibaz #21 javibaz
#6 JerusaléM no es lo mismo que Jerusalén
0 K 13
madeagle #27 madeagle
#6 Es el momento perfecto para reclamar esa tierra
0 K 9
Milmariposas #1 Milmariposas
Nene, repite conmigo: "No es una masacre; es un GENOCIDIO".
9 K 96
tul #5 tul
#1 no ha usado esa palabra, ha sido el clasico paripe del facherio patrio, que parezca que denuncio algo pero echo la culpa a las victimas y asi lo ha hecho, que si hamas tal y el 12 de octubre pascual y que los sionazis tienen derecho a defenderse, y este es el corte que esta repitiendo tve en todos los telediarios.
5 K 71
makinavaja #23 makinavaja
#5 Felipe sigue escorado, y mucho, a la derecha.... :-D :-D
0 K 13
Spirito #10 Spirito
#1 Todavía no está preparao.
2 K 33
calde #16 calde *
#1 No le dejó Fakejó .... digooo... Ayuso y Abascal.
0 K 11
Ze7eN #3 Ze7eN
"Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional".

Que tomen nota PP, VOX, Ayuso y Feijoo y el resto de miserables a los que damos de comer en España.
6 K 93
#2 Leclercia_adecarboxylata
Independientemente de los chascarrillos que pudiera haber con esta noticia, es que realmente todos deberíamos estar unidos contra este horror.
3 K 48
Spirito #9 Spirito *
#2 Así es.

Es que no es una cuestión de derechas o izquierdas, sino de humanidad pues se trata de un genocidio.
3 K 51
RoterHahn #12 RoterHahn *
Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional”.

¿Se nos ha vuelto rojo antifa el rey? :troll:
1 K 27
jm22381 #14 jm22381
Pobre Feijoó. El rey se les ha vuelto etarra :shit:
1 K 26
RoterHahn #13 RoterHahn
Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional”.

¿se nos ha vuelto rojo antifal rey? :troll:
0 K 12
#19 BurraPeideira_
Menudo paripé y la progresía mediática haciéndole masajes. Lo que ha hecho es culpar a Hamás por el 12 de Octubre como si eso no fuera también una reacción a algo.
0 K 12
#26 Pitchford
#19 Efectivamente, los miles de presos políticos palestinos por protestar contra los asentamientos y la continua expropiación de terrenos en Cisjordania, además de otras fechorías y humillaciones, eran y son también rehenes. Si se le hubiera penalizado como se debía a Israel por todo ello en su momento no habríamos llegado probablemente a ese ataque terrorista de Hamas, que no olvidemos fue apoyado y financiado en su origen por Israel, para dividir y crear conflicto, con vistas a tapar y justificar sus crímenes en Cisjordania.
0 K 18
lameiro #4 lameiro
Apoyando las tesis del PP.
¡VIva la república!
0 K 11
senador #17 senador
<mprats>Se lo tenía... preparao. </mprats>
0 K 10
Ysinembargosemueve #24 Ysinembargosemueve
¿En calidad de qué ha hablado en La ONU?, ¿Todos los reyes del mundo van a hacerlo?, ¿quien le ha elegido cómo jefe de estado?, para repetir lo que dice el PP no le necesitamos.
0 K 9
OrialCon_Darkness #25 OrialCon_Darkness
Él, como rey de Jerusalén no piensa intervenir ni hacer nada?
0 K 9
Veo #20 Veo
"Un mundo sin normas es la Edad Media"

Felipe VI.
Rey de España, de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Nápoles, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales y de las Islas y Tierra Firme del Mar Océano.
0 K 7
hazardum #15 hazardum
Joder Felipe, hay que reconquistar Jerusalem, que para eso eres el rey. Deus vult
0 K 7
Mltfrtk #28 Mltfrtk
Qué asquerosa vergüenza, un rey impuesto por la fuerza por un régimen fascista, hablando en la ONU. Qué putero asco y ridículo, para vomitar.
1 K 7
elsnons #30 elsnons *
El máster en relaciones internacionales ha efectuado uno de los mejores discursos del presente siglo en la sede de la ONU. Detener una masacre, que no genocidio, en la franja de Gaza .

Una masacre pareja, a mí parecer y salvando distancias del número de víctimas, a la cometida por el grupo terrorista Hamas en territorio legítimo de Israel el pasado siete de Octubre .

Utilizar el término genocidio implica a todo el pueblo de Israel cuando es el gobierno del presidente Netanyahu el que está perpetuando esa afrenta inmisericorde a inocentes, hasta doblegar el odio del contrario, un odio que convalida el martirio de su propio hermano palestino.
0 K 7
SMaSeR #31 SMaSeR *
#30 Utilizar el término genocidio implica a todo el pueblo de Israel cuando es el gobierno del presidente Netanyahu el que está perpetuando esa afrenta inmisericorde a inocentes, hasta doblegar el odio del contrario, un odio que convalida el martirio de su propio hermano palestino.

Se usó para la Alemania Nazi y no se culpó ni se juzgo a todos los alemanes. De hecho se compró el cuento de que aun siendo el pueblo vecino al campo de concentración, no sabían nada.

Que es mas fácil que…   » ver todo el comentario
0 K 8

