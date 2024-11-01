edición general
8 meneos
8 clics
Felipe González propone una tregua de insultos de un mes contra la polarización

Felipe González propone una tregua de insultos de un mes contra la polarización

El expresidente del Gobierno Felipe González, al intervenir este jueves en un homenaje a Javier Lambán en el Senado, ha expuesto que la polarización política «no viene de abajo arriba», por lo que, ante representantes del PSOE y del PP, ha propuesto: «Hagamos una tregua de insultos de un mes».

| etiquetas: felipe gonzález , tregua , insultos , polarización , lambán
7 1 0 K 88 politica
14 comentarios
7 1 0 K 88 politica
Comentarios destacados:    
#2 Ethereum
Y una tregua de corrupción también nos vendría bien de todos éstos. Para el mes que viene quizás ya si eso.
6 K 70
#13 galaicocatalán
#2 Por lo de las fiestas navideñas y tal... Luego en enero ya...
0 K 6
jonolulu #5 jonolulu
Un mes de cal y otro de arena
3 K 51
dogday #1 dogday
Estúpido Felipe.
2 K 23
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
De entrada, me cago en tus muelas, Isidoro.
1 K 20
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
Pensé que EMT me la quería colar xD
0 K 20
#6 rogerillu
Ha visto que la última gilipollez de Feijoo ha sido tan lamentable que no se pueden permitir cagarla más, no?
1 K 14
Spirito #9 Spirito
#6 Yo creo que Feijoo es un socialista infiltrado en el PP. xD
0 K 9
JackNorte #8 JackNorte
Menos insultos y mas cal viva y el amor a dar abrazos a los ex ministros del gal que entran en la carcel , no como ahora xD
0 K 12
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Una de cal y otra de arena.
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial
Me parece buena idea
0 K 11
Castigadordepagascalers #4 Castigadordepagascalers *
Tregua? Los soplapollas derecharras respetando nada, y menos aún una tregua? xD xD

Que me venga pagascal a comer los güevos, bastardo gandul vendepatrias y que le expropien y lo lleven a la campaña de cosecha a Andalucía o en Canarias en las plataneras a deslomarse primero. Curso intensivo y rápidode currela. Luego hablamos de tregua.
1 K 9
Spirito #11 Spirito
¿Se sabe si se puede blasfemar?
0 K 9
#12 Zamarro
Mister X, señor de la Cal, solicita al vulgo 1 mes de abstinencia lengüaraz.
0 K 7

menéame