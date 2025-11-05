Feijóo promete una "tarifa cero" de dos años a todos los autónomos que sean padres

Alberto Núñez Feijóo sabe que las expectativas informativas apuntan hoy al Tribunal Supremo, a Las Cortes Valencianas o a la UCO, pero quiere seguir su ruta de medidas para "rescatar a la clase media que sostiene el Estado del Bienestar". Por eso el presidente del PP ha presentado este miércoles, en un acto en Santander junto a María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, 10 medidas que contendrá su "contrato para los autónomos". Entre ellas, una que descuella sobre el resto: cuota cero durante dos años para todos los autónomos que....