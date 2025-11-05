edición general
Feijóo promete una "tarifa cero" de dos años a todos los autónomos que sean padres

Alberto Núñez Feijóo sabe que las expectativas informativas apuntan hoy al Tribunal Supremo, a Las Cortes Valencianas o a la UCO, pero quiere seguir su ruta de medidas para "rescatar a la clase media que sostiene el Estado del Bienestar". Por eso el presidente del PP ha presentado este miércoles, en un acto en Santander junto a María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, 10 medidas que contendrá su "contrato para los autónomos". Entre ellas, una que descuella sobre el resto: cuota cero durante dos años para todos los autónomos que....

Alakrán_ #1 Alakrán_
Ya pagamos los asalariados, no te preocupes Fakejoo.
rob #4 rob
#2 Como dice #1 y al tercer año una subida de carallo.
Populismo sensacionalista del PP
fareway #7 fareway
No entiendo que de repente los autónomos tengan que recibir ventajas respecto al resto de trabajadores.
#13 CosaCosa
#7 es que no deberian. Es mas, lo quw deberian hacer es tener una imposicion igual a los trabajadores por cuenta ajena, y tributar por sus gsnancias como hacen el resto.

Todo lo demas es marear la perdir con tonterias
ur_quan_master #2 ur_quan_master
¿Y como lo va a financiar?
oricha_1 #3 oricha_1
#2 Jjjaajja que pregunta . Subiendole los impuestos a los pobres xD xD xD
elgranpilaf #5 elgranpilaf *
#2 Su amigo el narco le da el dinero
Herrerii #19 Herrerii
#2 Pues fácil, recortando presupuesto en sanidad, educación, dependencia, ... y subiendo el IVA
ixo #9 ixo
¿Eso no es discriminatorio hacia los autónomos solter@s? :palm:
Ze7eN #10 Ze7eN
Populismo y más populismo. Además de ser discriminatorio para el resto. Que basura de partido.
Kantinero #14 Kantinero
Los mileuristas que se jodan...esos seres miserables....

Lo de mayores inspecciones de hacienda a los autónomos para detectar fraude no se contempla, lo mismo digo por el Perro
#6 Pitchford
Luego que si el balance de las pensiones contributivas sale negativo..
XtrMnIO #11 XtrMnIO *
Los autónomos, esos grandes expertos en contabilidad creativa.

Conozco a uno.que se desgrava su Audi A6.
#16 tobruk1234
#11 Y es perfectamente legal si es coche de empresa, igual que tu desgrababas la casa o los hijos menores o los mayores de 65 que convuvan contigo. Asi que donde ves tu la estafa a hacienda.
angelitoMagno #17 angelitoMagno
Bajar impuestos a los autónomos y subir el gasto militar al 5%. Pues a ver como.
Dene #8 Dene
me espero a la letra pequeña....
"Autonomos que tengan hijos el 29 de febrero con luna llena en el dominio de Aries con alineamiento de al menos, 3 planetas".
#12 trasparente
Es que es patético. Mariana también iba a bajar los impuestos, y se descolgó con la mayor subida de impuestos de toda la democracia.
Galleguiños ¿Porqué no os cortáis un pelo y dejáis de mandarnos a toda esta morralla?. Franco, Fraga, Mariana, Feijoo,..., y entre medias al Pepinho y algunos más del PSOE. A este paso os vamos a tener que dar la independencia antes que a vascos y catalanes.
#18 sliana
#12 los gallegos se deshacen de la bazofia, no tienen culpa de que los hagáis ministros, presidentes o dictadores.
rob #20 rob
#12 Añade a José Millán-Astray, fundador de RNE
#15 Jarod_mc
El pone la coca y mentiras
