Feijóo promete una "tarifa cero" de dos años a todos los autónomos que sean padres

Alberto Núñez Feijóo sabe que las expectativas informativas apuntan hoy al Tribunal Supremo, a Las Cortes Valencianas o a la UCO, pero quiere seguir su ruta de medidas para "rescatar a la clase media que sostiene el Estado del Bienestar". Por eso el presidente del PP ha presentado este miércoles, en un acto en Santander junto a María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, 10 medidas que contendrá su "contrato para los autónomos". Entre ellas, una que descuella sobre el resto: cuota cero durante dos años para todos los autónomos que....
| etiquetas: feijóo , promete , tarifa 0 , dos años , autonomos , padres
Populismo sensacionalista del PP
Todo lo demas es marear la perdir con tonterias
Lo de mayores inspecciones de hacienda a los autónomos para detectar fraude no se contempla, lo mismo digo por el Perro
Conozco a uno.que se desgrava su Audi A6.
"Autonomos que tengan hijos el 29 de febrero con luna llena en el dominio de Aries con alineamiento de al menos, 3 planetas".
Galleguiños ¿Porqué no os cortáis un pelo y dejáis de mandarnos a toda esta morralla?. Franco, Fraga, Mariana, Feijoo,..., y entre medias al Pepinho y algunos más del PSOE. A este paso os vamos a tener que dar la independencia antes que a vascos y catalanes.