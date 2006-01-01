Feijóo hace diez años: "Con nosotros no moría gente en los incendios"

Los incendios forestales habían dejado cuatro víctimas mortales durante el verano de 2006, hecho que Núñez Feijóo no dudó en utilizar para arremeter contra el Ejecutivo gallego, asegurando que había ardido "tanto" en agosto de 2006 como en "los 16 agostos del PP". Lo hacía durante la precampaña de las elecciones municipales que se celebrarían en mayo de 2007.