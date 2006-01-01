edición general
Feijóo hace diez años: "Con nosotros no moría gente en los incendios"

Los incendios forestales habían dejado cuatro víctimas mortales durante el verano de 2006, hecho que Núñez Feijóo no dudó en utilizar para arremeter contra el Ejecutivo gallego, asegurando que había ardido "tanto" en agosto de 2006 como en "los 16 agostos del PP". Lo hacía durante la precampaña de las elecciones municipales que se celebrarían en mayo de 2007.

Asimismov #1 Asimismov *
Feijóo no es un hijodepura, es lo siguiente y además se entrena cada día.

Utilizar a los muertos en debates políticos como él mismo dijo es una infamia, pero nunca lo dejan de hacer, salvo si el responsable político es de otro partido, como en el 11M, el metrovalencia, là residencias o la misma DANA.
OCLuis #4 OCLuis *
Cuando lo que sale de tu boca no es fruto de la ideología, de unos ideales o siquiera de un propósito o de un proyecto sino que sale solo con el ánimo de envenenar, de llevar la contraria por sistema y de confundir a los que votan te encuentras en estas situaciones.
#3 Pand_
Este tío tan ruin es el q nos va a gobernar como lo dejemos.
#2 manolo_tenaza *
Bien por Feijóo, politizando correctamente el dolor, tal y como hace la izquierda. Recordemos que es algo que defiende Podemos:

x.com/PODEMOS/status/784452204971319297
