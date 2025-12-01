·
5
meneos
59
clics
Feijóo: ¿fascista o humorista?
Sus últimas intervenciones hacen pensar que quizá el objetivo real del presidente del PP sea la mesa de El Hormiguero
feijóo
fascista
humorista
pp
ocio
ocio
#2
wildseven23
Idiota.
#5
ur_quan_master
El mejor calificativo para Feijóo es este:
Fracasista
#4
okeil
¿Humorista?. ¿Tú le has oido el chiste de las rias?, por favor ...
#3
D303
Yo lo dejaría en incapacitado mental grave.
#1
pirat
Otro emepunto
