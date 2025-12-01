edición general
Feijóo: ¿fascista o humorista?

Sus últimas intervenciones hacen pensar que quizá el objetivo real del presidente del PP sea la mesa de El Hormiguero

wildseven23 #2 wildseven23
Idiota.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
El mejor calificativo para Feijóo es este: Fracasista
#4 okeil
¿Humorista?. ¿Tú le has oido el chiste de las rias?, por favor ...
D303 #3 D303
Yo lo dejaría en incapacitado mental grave.
#1 pirat
Otro emepunto
